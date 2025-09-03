NZS večnima rivaloma naložila 13 tisoč evrov kazni

- FOTO: Damjan Žibert
Ta dodatek je bila klubu iz štajerske prestolnice izrečena zaradi nešportnega vedenja več igralcev. Med njimi je bil tudi Patrick Orphe Mbina, ki je po izključitvi protestiral zoper sodniško odločitev in dobil dve tekmi prepovedi igranja.
Aluminij iz Kidričevega in Celje pa morata plačati po 300 evrov, prvi zaradi nešportnega vedenje več igralcev, drugi pa zaradi neprimernega vedenja navijačev. Dve tekmi prepovedi je dobil tudi Nino Kouter iz Mure, ki je udarjal po izključitvi, olajševalna okoliščina je bilo potem njegovo opravičilo.
