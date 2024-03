NZS zavrnil Maribor, ta odgovarja: To je bežanje od odgovornosti

OGLAS

Viole na štajerskem derbiju v Celju. FOTO: David Valant icon-expand

Disciplinski sodnik NZS je Mariboru pred slabimi štirimi tedni po incidentu v Murski Soboti, v katerem je bilo zaradi odvrženega pirotehničnega eksploziva na igrišče poškodovanih sedem ljudi, naložil 25.000 evrov kazni, tekmo registriral s 3:0 v korist Mure, Maribor pa bo moral ob omenjenih kaznih dodatno še štiri domače tekme igrati pred praznimi tribunami. Sporni dogodek se je zgodil v 58. minuti tekme, ko je s sektorja navijačev Maribora neznanec odvrgel močno pirotehnično sredstvo, ki je poškodovalo šest članov domačega nogometnega kluba in mladega pobiralca žog. Maribor se je na sklep disciplinskega sodnika pritožil v predvidenem roku treh dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika, a je komisija za pritožbe pri krovnem nogometnem organu v državi pritožbo zavrnila. "Pritožba je bila vložena zaradi kazni, izrečenih NK Maribor Branik za nešportno in neprimerno vedenje njegovih navijačev ter za spodbujanje narodnostne in etične nestrpnosti in drugega nasilja med tekmo," je v izjavi za javnost zapisal NZS.

Petčlanski senat komisije za pritožbe je po temeljitem pregledu vseh predloženih dokumentov in pravilnikov NZS sklenil, da se pritožba kot nedovoljena zavrže. "Razlog za to odločitev je, da pritožbe ni vložila oseba, ki bi bila v tem postopku upravičena zastopati klub, saj pritožba ni bila podpisana s strani zakonitega zastopnika, kakor veleva 45. člen disciplinskega pravilnika NZS," so zapisali pri nogometni zvezi. Na podlagi navedenega je komisija za pritožbe pritožbo Maribora zavrgla in odločila, da pritožbene takse klubu ne bo vrnila. Ta odločitev je dokončna, je dodala nogometna zveza. "Nogometna zveza Slovenije ponovno poudarja svojo zavezanost k boju proti vsem oblikam nasilja, nestrpnosti in nešportnega obnašanja na nogometnih tekmah. NZS ostaja predana zagotavljanju varnega in pozitivnega okolja za vse udeležence nogometnih dogodkov in bo nadaljevala z izvajanjem in uveljavljanjem svojih disciplinskih pravilnikov v skladu s temi načeli," je še za konec izpostavila krovna zveza.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke