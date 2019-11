Slovenski nogometaši do 21 bodo uvodno tekmo EP odigrali v Mariboru

UEFA U21 prvenstvo 2021 bo prvo evropsko prvenstvo v tej starostni kategoriji, ki bo uradno potekalo v dveh državah. V Sloveniji se bodo tekme evropskega prvenstva igrale na stadionih Celje, Bonifika, Stožice in Ljudski vrt, medtem ko bodo tekme na Madžarskem gostili stadioni Bozsik, Gyirmoti, Sostois in Haladas. Otvoritvena tekma prvenstva bo potekala v Mariboru, četrtfinale v Szekesfehervarju, Szombathelyju, Mariboru in Ljubljani, polfinale v Budimpešti in Ljubljani, veliki finale pa v Szekesfeharvarju.

UEFA U21 prvenstvo 2021 bo prvo prvenstvo v tej starostni kategoriji, na katerem bo nastopalo 16 reprezentanc. Slovenija in Madžarska imata kot gostiteljici zagotovljeno mesto na zaključnem turnirju, preostali udeleženci pa bodo znani po končanih kvalifikacijah.

Evropsko prvenstvo do 21 let predstavlja prelomnico med mladinskimi in članskimi kategorijami. Na njem namreč nastopajo igralci, ki običajno hitro postanejo nogometni zvezdniki največjega formata. Tako smo v preteklosti lahko na evropskih prvenstvih do 21 let spremljali imenitne nogometaše, kot so Roberto Mancini, Zinedine Zidane, Rudi Voller, Davor Šuker, Luis Figo, Raul Gonzalez, Frank Lampard, David de Gea, Harry Kane, Isco, Jerome Boateng, Christian Eriksen, Mesut Ozil, Saul Niguez, Manuel Neuer in druge.

V sklopu prvenstva bodo reprezentance razdeljene v štiri skupine s po štirimi reprezentancami. Najboljši reprezentanci iz vsake skupine se bosta uvrstili v četrtfinale turnirja. Od četrtfinala naprej bo v veljavi klasični sistem na izpadanje.