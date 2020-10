Še upajo na EP: Slovenke tudi v Rusiji pogumno po zmago

Slovenija v kvalifikacijski skupini A zaseda 3. mesto. V vodstvu so aktualne evropske prvakinje Nizozemke, ki so v sedmih tekmah zbrale 21 točk. Sledi jim Rusija (12 točk v šestih tekmah), tej pa Slovenija (12 točk v sedmih tekmah). Na prvi medsebojni tekmi je Rusija slavila v Velenju, 0:1 je bilo, naša izbrana vrsta pa je nastopila močno zdesetkana zavoljo poškodb. V kvalifikacijah sodeluje 47 reprezentanc, ki so razdeljene v devet skupin – dve skupini s šestimi ekipami in sedem skupin s petimi ekipami. Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrsti devet prvakinj skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih gre v dodatne kvalifikacije. Leta 2017 so na domačem evropskem prvenstvu prvakinje postale Nizozemke. "Upam, da bodo priprave potekale normalno. Stanje je tako, kot je," uvodoma pove selektor Borut Jarc, ki se nadeja, da reprezentanca v spodobni zasedbi odigra za Slovenijo izredno pomembno tekmo. "Treninge smo prilagodili na to, kaj bomo potrebovali na tekmi v Rusiji," je za uradno spletno stran NZS dodalselektor Jarc."Gledali in analizirali smo Rusijo, ki je čvrsta in agresivna ekipa. Na petkovi tekmi pa nas čaka peklenski boj! Rusija ni kaj dosti drugačna, kot je bila na naši prvi medsebojni tekmi v Velenju. Takrat se je že videlo, kako hitro znajo izkoristiti vsak prostor za fazo napada ob prehodu iz faze obrambe. Igrajo brezkompromisno, do konca. Razlika pa je v tem, da bomo imeli to pot količkaj dobro zasedbo, ki je v Velenju zaradi poškodb nismo mogli uporabiti. Pričakujem odprt boj za vsak centimeter na terenu," za spletno stran NZS Jarc. Njegove varovanke dobro igrajo tudi v evropskih ligah in prvenstvih."To je izredno lepo slišati, to je vzpodbudno. Vidi se, da so postale dovolj samozavestne in da so ciljno usmerjene in fokusirane na tekmo v Rusiji. Zavedajo se, da je igra na rezultat nekaj drugega. Mi bomo igrali na rezultat, tudi kako tveganje več bo v igri, tako v napadu kot v obrambi,"zaključuje selektor.