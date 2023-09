'Strahu ni, le velik motiv'

Ženska članska nogometna reprezentanca bo v Krškem odigrala prvo tekmo v novoustanovljenem tekmovanju Uefini Ligi narodov. V Posavje prihaja Češka, to bo tekma 40. in 27. reprezentance na Fifini jakostni lestvici. Slovenke bo prvič od ustoličenja vodil novi selektor Saša Kolman.

icon-expand Slovenke se bodo prvič predstavile v Ligi narodov FOTO: NZS

Slovenija je bila v novoustanovljeni ženski različici lige narodov izžrebana v skupino B4, kjer bo igrala proti Češki, BiH in Belorusiji. Tekmovanje se začenja 22. septembra, sklenilo pa se bo 5. decembra z gostovanjem na Češkem. Prav Češka je uvodni tekmec Slovenije. Gostje, ki prihajajo v Krško, na svetovni Fifini lestvici zasedajo 27. mesto. "Prvi vtisi so zelo pozitivni. Kot ekipa smo se še bolj povezale. Na igrišču se dokazujemo selektorju – tako vsaka v svoji luči kot ekipno. Mislim, da smo oddelali zelo dober trening in da se bo forma le še stopnjevala," je svoje vtise po spremembi v trenerskem štabu za uradno spletno stran NZS strnila Sara Makovec, ki se veselil petkove tekme. "Čehinje poznamo, vemo, kako kvalitetna ekipa so, saj smo z njimi že igrale. A se jih ne bojimo, tudi mi smo kvalitetna ekipa, ki zna igrati nogomet. V petek pričakujemo nič drugega kot pa tri točke," ne manjka igralki Olimpije odločnosti in želje po dokazovanju. Še v lanski sezoni je Sara Makovec igrala v Olimpiji skupaj z Manjo Rogan, ki pa se je letos poleti preselila v Grčijo v tabor Panathinaikosa. To pot je prvič prišla na zbor kot igralka grškega kluba.





"Vsaka sprememba je dobrodošla, čuti se nova pozitivna energija. Spoznavamo se, smo na začetku. Treningi so super, sprejele smo nova pravila in navodila. Veselimo se dela z novim strokovnim štabom in prve tekme. Želimo odigrati po najboljših močeh, na vsaki tekmi nas zanima zmaga. Cilji, to je prvo mesto v skupini, so visoki, ter uvrstitev v naslednji krog. Zanimajo nas zmage, to smo sposobne tudi narediti," se tudi vezistka Manja Rogan v izjavi za spletno stran NZS veseli tekme, ko se želi reprezentanca predstaviti v najboljši mogoči luči.

icon-expand Saša Kolman bo prvič uradno vodil Slovenke. FOTO: NZS

Reprezentance je žreb razdelil v lige glede na uvrstitev na Uefini lestvici po koncu skupinskega dela evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Slovenija je na tej lestvici zasedla 23. mesto. Države so razdeljene v tri lige, A, B in C. V ligi A bo sodelovalo 16 reprezentanc v štirih skupinah. Enaka razdelitev bo tudi v ligi B. Liga C bo s štirimi skupinami s po štirimi ekipami ter eno s tremi.