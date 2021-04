O čem sva govorila z Modrićem? Naj ostane med nama

" Nisem dobro spal po Cipru, ne glede na to, da bi bil glede na razpored uspeh osvojiti že štiri točke. To, kar se je zgodilo na Cipru, ni dobro. Treba je biti dovolj samokritičen in objektiven. Na ta način Slovenija ne bo mogla delovati ," je neposreden selektor Matjaž Kek , ki je prevzel odgovornost za slabo igro reprezentance. " Z mano na čelu smo na tretji tekmi, po težki seriji in dveh potovanjih razočarali predvsem sebe. Ni bil slab en ali dva, slabi smo bili vsi ," pravi in in dodaja, da je zaskrbljujoče predvsem to, kako je Slovenija izgubila: "Ni težava, če izgubiš, ko imaš priložnosti in nasprotnikov vratar preprosto odlično brani. Ampak to se na Cipru ni zgodilo. Mi smo bili slabi."

Nogometna javnost je po presenetljivi, a povsem zasluženi zmagi proti Hrvaški v prvem krogu pričakovala več. Četudi so Kekovi izbranci nato izgubili v Rusiji, so pokazali pravi pristop in kakovost. Na Cipru ni bilo videti ničesar od naštetega. "Pričakovanja javnosti so vedno visoka in to je edino pravilno. Ne smemo biti zadovoljni s povprečnostjo. Porušili smo dober del tistega, kar smo gradili. Takšna tekma se zgodi, ampak moraš biti dovolj samokritičen, da vidiš, kje so težave, in jih odpraviš," odgovarja Kek, ki je že po uspehu v Stožicah opozarjal in spuščal žogo na tla: "Nimam rad evforije, pa tudi tragedije ne. Ni vse slabo. Je pa bila tista tekma s Ciprom slaba. Napake se dogajajo, ni težava v tem. Na živce mi je šlo obnašanje na igrišču. Mahanje z rokami dveh, treh igralcev nikakor ni v redu. Ne moremo reči, da fantje niso želeli, ampak niso igrali tako, kot smo se dogovorili, čeprav so pred tem na kar nekaj tekmah dokazali, da lahko funkcioniramo, če se držimo dogovorjenega."

Povratne tekme s Hrvati se veseli. "Tam bodo 'napaljeni', nabrušeni, tako rekoč gorelo bo. In takrat bomo videli, ali smo pravi. Manjka nam ena točka, kvalifikacije so še dolge. Zdaj ne smemo iskati alibijev, ampak se moramo osredotočiti na zgodbo in verjeti vanjo."