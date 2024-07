'O Damirju ne morem reči slabe besede, ampak poteza je v dobro kluba'

"Zelo sem hvaležen Albertu, da je sprejel našo ponudbo in se iz takšnega velikana kot je Bourdeaux vrnil v Celje, da poskusi dodatno dvigniti raven slovenskega nogometa. Z dejanji in ne z besedami," je ponoven prihod Riere v knežje mesto komentiral predsednik aktualnih državnih prvakov.

A bolj kot to je določen del nogometne javnosti zmotil način kako je do menjave prišlo, poleg tega pa so celjski nogometaši spremembno na trenerski klopi dočakali tik pred eno izmed najpomembnejših tekem v zgodovini kluba.

Ob tem pa dodal: "Z Damirjem Krznarjem smo dobro sodelovali. Toda Celje želimo še dodatno dvigniti. V Bratislavi smo lahko jasno videli, da še nismo na najvišjem nivoju, zato smo se že pred tem odločili za menjavo. To je povsem normalen proces, vselej si želiš več, boljše igralce, boljše trenerje ... O Damirju ne morem reči nobene slabe besede, ampak želim, da klub napreduje in to je poteza v dobro Celja."

Stadion Z'dežele so zapustili Metod Jurhar (Koper), Artem Bilyi (Dainava), Nino Milić (Domžale), Sunday Adetunji (Ballkani) in Egor Prucev (Crvena zvezda), začasno pa tudi Lucas Mačak (posoja pri Gorici).

Celje so v poletnem prestopnem roku okrepili Matija Kavčič (Bravo), Slavko Bralić (Osijek), Samo Matjaž (Inter), Lovro Štubljar (Empoli), Armandas Kučys (Kauno Žalgiris), Janoah Markelo (Kustošija), Ivan Brnić (Olympiakos) in Jošt Pišek (Domžale).

"Kar se tiče širine kadra se mogoče zdi, da imamo preveč igralcev, ampak že na začetku smo izgubili dva desna bočna branilca (op. a. poškodovana Karničnik in Ajhmajer). Vselej so luknje, težko dobiš stabilnost v ekipi, da imaš dva zdrava in enakovredna igralca na vsakem položaju. To so sanje, ki jih težko dosežeš," je dejal predsednik Kolotilo.

Prvi mož Celja je sicer za zdaj zadovoljen z okrepitvami, ki so jih Celjani pripeljali v aktualnem prestopnem roku. Iz njegovih besed pa je mogoče razbrati tudi, da si bi si v svojem klubu želel še kakšnega nogometaša iz najmočnejših lig, a doslej so bili grofje v lovu na 'kapitalca' neuspešni.

"Zelo kvalitetni igralci so prišli v ekipo. Nekateri so izkušeni, drugi pa zelo perspektivni, skušamo najti neko ravnovesje med starejšimi in mlajšimi nogometaši. Po takšnem porazu je težko govoriti, da je vse v najlepšem redu. Nismo še na nivoju, ki si ga želimo, ampak upam, da se bo situacija kmalu izboljšala. Težko je privabiti igralce iz vrhunskih lig, da pridejo v naš nogometni prostor, ampak trudimo se, upam, da bo pomagala tudi prisotnost Riere," pravi Kolotilo.