O, kako lepo. Spektakel pred spektaklom po korupciji in hinavščini

Začelo se je svetovno prvenstvo v Katarju. Deset let po tem, ko je FIFA odločila, da bo to tekmovanje prvič v zgodovini gostila arabska država, in (po podatkih angleškega The Guardiana) 6000 smrti priseljenskih delavcev pozneje, sta blišč in bogastvo male države na srednjem vzhodu (z malo pomoči Morgana Freemana) za naslednji mesec dni postavila nogomet na prvo mesto.

Ste že slišali, da je v Katarju vroče? Med otvoritveno slovesnostjo letošnjega toliko kritiziranega svetovnega prvenstva je angleški BBC dvignil svoj moker prst v zrak in zaznal neznosnih 25 stopinj Celzija. Le kako naj bi nogometaši Katarja in Ekvadorja uro pozneje na popolni zelenici ob ogromnih zračnikih, ki bodo v njihova pljuča dovajali svež in hladen zrak, preživeli? Najbrž jim bo lažje, kot je bilo našim sosedom Hrvatom in mraza navajenim Islandcem na prejšnjem svetovnem prvenstvu v pregovorno mrzli Rusiji. Temperatura v Rostovu na Donu je med tekmo skupinskega dela med omenjenima reprezentancama padla do prijetnih 27 stopinj Celzija. Se je o teh razmerah na ves glas govorilo vseh deset let pred prvenstvom? Ne.

icon-expand Stadion Al Bayt med otvoritvijo svetovnega prvenstva v Katarju FOTO: AP

Ne pozabimo na delavce No, dobro, vremena nihče ne more nadzirati, kako delodajalci skrbijo za svoje delavce, še posebej priseljence, je pa nekaj, za kar morajo s strogimi zakoni poskrbeti voditelji držav. Isti voditelji, ki bi davnega leta 2010 takoj po tem, ko je Fifin vedno pošten izvršni odbor sprejel odločitev, da bo deset let pozneje svetovno prvenstvo v Katarju, Fifo morali kaznovati in organizacijo turnirja podariti na primer Združenim državam Amerike, Švedski ali Angliji. Tam na koncu koncev vedno lepo skrbijo za priseljence, še posebej tiste iz arabskih držav. Omenjene države nikoli ne bi izvolile skrajno desničarskih strank v svoje parlamente, kajne, Švedska? Njihovi predsedniki nikoli ne bi državljanom arabskih držav prepovedali vstop v svojo demokratično oazo, kajne, Donald Trump? Angleška vlada nikoli ne bi migrante iz Ruande poslala nazaj v državo, kjer se bojijo za svojo varnost, kajne, Boris Johnson? Boris je bil na dopustu na Jezerskem, Boris je dober človek.

Ne pozabimo na alkohol No, če že govorimo o kršenju človekovih pravic, namenimo minuto molka jetrom Evropejcev, ki si bodo drznili poleteti v majhno in vrelo Doho. V Katarju naj se močno zamislijo nad tem, kako skrbijo za priseljence, ki so jim zgradili stadione. Predvsem pa naj še enkrat dobro premislijo, ali si ti Arabci Evropejcem zares drznejo prepovedati zaužitje alkoholnih pijač na teh stadionih. Si predstavljate? Kako bo Anglež na večerni tekmi navijal za Anglijo po tem, ko ni cel dan pil pivo za pivom, za pivom, za pivom, za pivom?

Tudi na vas niso pozabili dragi člani skupnosti LGBTQ+ O, glej ga, a ni to David Beckham? Kaj pa on počne v Katarju? A ni to tisti David, ki je poziral na naslovnicah časopisov, ki podpirajo skupnost LBGTQ+? Gej ikona? Poleg princa Williama je bil tudi daleč najbolj znan član uradne kandidature Anglije za prvenstvo, ki je bilo na koncu dodeljeno Rusiji, kajne? Ta ista Anglija je dvignila vik in krik, ko je ugotovila, da FIFA svetovna prvenstva podeljuje na podlagi ugodnosti, ki jih uživajo člani/svetniki njenega svetega izvršnega odbora. Resno, kaj David počne v Katarju? Koliko je zaslužil? 170 milijonov evrov? Za kaj? Ambasador je? Katarja? Saj se prav razumemo, kajne? To je ta država, kjer gejev in lezbijk ni, vsaj na prostosti ne. Še dobro, da so vsa ostala svetovna prvenstva do zdaj organizirale države kjer skupnost LGBTQ+ uživa ne zgolj podporo državnega vrha, ampak tudi razumevanje in spodbudo, kajne, Vladimir Putin?

Hvala, Gianni Še dobro, da tisti koruptivni Švicar ni več predsednik Fife. Sepp Blatter je res bil najhujši, s tem se vendarle lahko vsi strinjamo. Umazana Fifa se je čez noč s prihodom drugega Švicarja na čelo največje nogometne korporacije na svetu popolnoma spremenila, zagotovo. Dragi Gianni Infantino, zato ti tukaj namenjam vso pozornost, ki si jo zaslužiš. Pravzaprav prepuščam besedo tebi. "Težko je vsak dan brati vse te kritike odločitve, ki je bila sprejeta pred desetimi leti, ko nihče od nas ni bil tam. Zdaj vsi vemo, da moramo to situacijo izkoristiti na najboljši mogoč način. To bo zagotovo najboljše svetovno prvenstvo vseh časov," pravi Gianni in jaz mu moram verjeti, ker je on boljši od Blatterja in tega nikoli ne smemo pozabiti.

icon-expand Emir Katarja Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani in predsednik Fife Gianni Infantino FOTO: AP

Pravi tudi, da cel svet rine v Katar. Zakaj? Ne zato, ker so tam pesek in dragulji. "Ker je tam nafta. Če tu ne bi bilo nafte, ne bi ta država nikogar zanimala. Zdaj vsi prihajajo sem in vsi želijo nekaj, ampak kdo pravzaprav skrbi za delavce tu? Kdo? Fifa skrbi zanje, svetovno prvenstvo skrbi zanje in če sem pošten, tudi Katar skrbi zanje," pravi vedno pošteni angel varuh delavcev Gianni, ki je priznal, da so med gradnjo stadionov za svetovno prvenstvo umrli trije delavci. On razume, kako se počutijo geji, ženske, priseljenci in delavci v Katarju, ker so tudi njega v osnovni šoli v Švici zmerjali, ker je Italijan. Pa bodimo tudi vsi ostali pošteni in priznajmo, da nas bo naslednji mesec dni zanimalo zgolj, ali bo Lionel Messi končno postal svetovni prvak, ali celo Cristiano Ronaldo, ki je obljubil, da bo zaključil svojo bogato kariero, če bo on postal svetovni prvak.