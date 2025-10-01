'O prizoriščih na SP 2026 bo odločala Fifa in ne Trump'

Prvi mož ZDA Donald Trump je prejšnji teden omenil možnost, da bi nekatere tekme na mundialu 2026 iz "nevarnih" preselil v "varna" ameriška mesta ter pri tem dodal, da sta Seattle in San Francisco "v rokah radikalnih levičarskih norcev, ki ne vedo, kaj počnejo."

"Gre za tekmovanje, ki je pod pristojnostjo Fife, ki bo tudi sprejemala vse nadaljnje odločitve," je na dogodku Leaders Week v Londonu v zvezi s tem odločno dejal Victor Montagliani in dodal, da je nogomet večji od polarizirane politične retorike, ki je trenutno prisotna v ZDA.

"Nogomet je večji od trenutnih svetovnih voditeljev in bo preživel vse vladavine, vlade in slogane. To je tudi čar naše igre, večja od vsakega posameznika in katerekoli države," je na omenjenem dogodku v Londonu med drugim dejal 60-letni Kanadčan, sicer predsednik Nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf).

Montagliani tudi odločno nasprotuje razširitvi svetovnega prvenstva 2030 na 64 ekip, kar je nedavno predlagala Južnoameriška nogometna zveza (Conmebol). Zoper ta predlog sta tudi Evropska nogometna zveza (Uefa) in Azijska nogometna zveza (AFC).