O sporu med PSG in Mbappejem bo najverjetneje odločilo sodišče

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nobena od strani v tem sporu ne želi popustiti. Tudi petkova odločitev pritožbenega telesa upravnega organa LFP, ki vodi glavne profesionalne nogometne lige v Franciji in Monaku, za PSG ni zavezujoča. "Zdaj, ko je komisija za pritožbe potrdila mnenje, ki ga je izdala pravna komisija LFP, se je PSG odločil, da zadevo preda sodišču, medtem ko skuša najti sporazumno rešitev z igralcem," je za AFP pojasnil tiskovni predstavnik kluba. Septembra je Kylian Mbappe ponudbo za mediacijo zavrnil.

LFP ima pravico naložiti prepoved prestopov PSG in mu odvzeti tekmovalno licenco, Mbappe pa medtem zahteva plačilo 55 milijonov evrov, vključno z zadnjim, tretjim delom bonusa (36 milijonov evrov bruto), ki naj bi ga prejel februarja, plačo za zadnje tri mesece pri PSG, od aprila do junija, in tako imenovani "etični bonus".