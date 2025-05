O tem ni bilo dvoma: Flick ostaja na klopi Barcelone vsaj še dve leti

"Flick je v svoji prvi sezoni razveselil navijače Barce iz več razlogov: zaradi vere, ki jo je dal ekipi, zaradi epskih povratkov in pokalov. Navdušenje, ki ga je Nemec prinesel v klub v prvem letu vodenja kluba, je Barcelono znova naredilo za strahovitega tekmeca v Evropi," so zapisali pri Barci.

Češnja na torti prve sezone Flicka na klopi Blaugrane bi bil naslov v ligi prvakov, toda Hansi Flick se je moral zadovoljiti s prevlado na domači sceni, saj je osvojil španski superpokal, kraljevi pokal in la ligo. Pokalni in ligaški dvojček je v prvi sezoni uspelo le še štirim drugim trenerjem, to so Louis Van Gaal , Ernesto Valverde , Pep Guardiola in Luis Enrique.

"Hansi Flick ustvarja zgodovino pri Barceloni in to se bo, prepričani smo, nadaljevalo tudi v prihodnjih sezonah," so poudarili. Flick je zamenjal Xavija Hernandeza, potem ko je Barcelona končala lansko sezono brez trofeje. Nekdanji strateg münchenskega Bayerna in nemške reprezentance je prvotno podpisal pogodbo do leta 2026.

Flickova Barca je navdušila tako v Španiji kot v ligi prvakov, kjer je prišla do polfinala, a jo je v nogometni klasiki izločil milanski Inter. Katalonci so na poti do naslova dosegli 99 golov na 37 tekmah la lige, zadnja tekma sezone pa bo v nedeljo pri Athleticu iz Bilbaa.