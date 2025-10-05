Svetli način
Nogomet

'O tem sem sanjal, da na takšnem stadionu skočim visoko v zrak od veselja'

Ljubljana, 05. 10. 2025 08.02 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
3

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v ponedeljek zbrala na Brdu pri Kranju pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Na zbor bo precej boljše volje kot na prvega septembra prišel tudi Benjamin Šeško, ki je v elitni angleški ligi zadel na dveh zaporednih tekmah za svoj Manchester United. Kot je dejal, so se mu uresničile sanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Benjamin Šeško je v 7. krogu pomagal k Unitedovi zmagi po tem, ko se je v 31. minuti pred vrati dobro znašel in zadel za končnih 2:0 proti Sunderlandu. Na Old Traffordu je zadetek pospremil z visokim skokom veselja in končal v objemu soigralcev. 

"Občutek je izjemen in še boljši, ker sem pomagal ekipi do zmage. To pa je najpomembnejše, zmagati in pomagati ekipi, kolikor le lahko," je po pogovoru za Unitedov kanal povedal Šeško, za katerega so rdeči vragi poleti Leipzigu odšteli zajetno odškodnino, ki lahko naraste do vrtoglavih 85 milijonov evrov, kar je absolutni prestopni rekord za slovenskega igralca.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: AP

"Zadetek in ozračje po golu sta bila neverjetna. O tem sem sanjal, da na takšnem stadionu skočim visoko v zrak od veselja. Sanje so se mi uresničile," je dodal Šeško, ki je tudi dobro razigraval soigralce in dobival druge žoge. To je razveselilo tudi trenerja Rubena Amorima

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"On ima potencial narediti precej več kot le dosegati zadetke. To je njegova dobra stran. Majhne podrobnosti, ne le zadetki. Seveda živi za gole in mediji nanj polagajo veliko pritiska, da mora kot napadalec zadevati. Toda pomembno je to, da je vsakič, ko brcnemo žogo, se zanjo bori. Vsakič. To je zame najpomembneje. V klubu ga moramo razvijati, a že igra zelo dobro. Lahko pa še precej napreduje," je dejal Amorim.

To verjame tudi Šeško, ki je prepričan, da bodo navijači njegovo najboljšo verzijo šele videli. "Nenazadnje je to moja služba. Da poskušam doseči največ zadetkov, kolikor je mogoče, da pomagam ekipi do zmag. Upam, da bo še veliko takšnih trenutkov," je še povedal Šeško.

Ruben Amorim in Benjamin Šeško
Ruben Amorim in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

"To ni še moja najboljša podoba, zagotovo bo še veliko bolje. Vedno bolj se privajam, vedno bolje 'berem' soigralce in se z njimi povezujem. Verjamem, da sem lahko boljši in bom to poskusil pokazati," je dodal napadalec, ki se je preselil iz nemške lige ter tudi zato namenil nekaj besed primerjavi med bundesligo in angleško ligo.

"Mislim, da je angleška precej hitrejša, na splošno imaš manj časa. To je ena glavnih sprememb. Prav tako pa tudi čvrstost v igri. Vsi igralci so fizično močni in atletski," je pojasnil in dodal, da se tudi temu privaja in da bo tudi sam prišel na takšno raven. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Igrati za tak klub ali vsaj vsak dan trenirati v njem, je užitek. Veselim se vrnitve v klub," je pred odhodom na reprezentančno akcijo še povedal Šeško. Tega skupaj s soigralci iz slovenske vrste v oktobrski akciji čakata tekmi na Kosovu in doma proti Švici.

nogomet šeško united
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Animal_Pump
05. 10. 2025 08.54
Bravo...se mu odpira...čedalje boljši bo.
ODGOVORI
0 0
MatPaat
05. 10. 2025 08.41
+1
Bravo Beni. Ko, če bo igra kdaj Unitedu stekla boš zabijal kot za stavo.
ODGOVORI
1 0
Grande cojones
05. 10. 2025 08.29
+1
Benjamin, uživaj in rezultati pridejo sami od sebe.
ODGOVORI
1 0
