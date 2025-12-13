Slab začetek Messijeve turneje po Indiji, posredovala tudi policija

Na stadionu Salt Lake v tretjem največjem indijskem mestu so navijači nestrpno pričakovali prihod Lionela Messija. Argentinski zvezdnik je Kolkato obiskal kot prvo dejanje na njegovi turneji "GOAT" po indijskem polotoku. Kar bi moral biti nepozabni dogodek za številne oboževalce, se je hitro spremenil v organizacijsko nočno moro, ki pod vprašaj postavlja nadaljevanje Argentinčevega obiska Indije.

Dejstvo, da ima Lionel Messi ogromno oboževalcev v Južni Aziji, je znano že dlje časa. Argentinec se je v Indiji nazadnje mudil leta 2011, ko je za svojo reprezentanco igral na prijateljski tekmi proti Venezueli. Po 14 letih se je vrnil v Indijo, kjer so v njegovo čast postavili tudi veličasten kip. 21 metrov visoko obeležje je bilo uvodno dejanje in povod za t. i. turnejo GOAT, ki jo bo Messi opravil po polotoku.

Danes so imeli navijači v Kolkati prvo priložnost, da v živo vidijo nogometaša, ki ga idolizirajo. Vendar se je Messijev obisk klavrno končal že po slabih 10 minutah. Tribune stadiona Salt Lake so bile polne ljudi, ki so plačali po več tisoč evrov, da bi lahko superzvezdnika videli od blizu. Mnogi so v tretje največje indijsko mesto pripotovali tudi iz sosednjih držav Nepala in Bangladeša.

Organizatorji pa se očitno niso zavedali magnitude dogodka, saj so navijači ostali brez željenega. Messi je bil obkrožen s policisti in različnimi politiki, tako da se ga iz tribune praktično ni videlo. Po kratkem častnem krogu okoli atletske steze je Argentinec po slabih desetih minutah zapustil prizorišče. Privrženci so bili pričakovano razočarani in kmalu je tudi zavrelo.

