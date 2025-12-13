Svetli način
Nogomet

Slab začetek Messijeve turneje po Indiji, posredovala tudi policija

Kolkata, 13. 12. 2025 10.36 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
11

Na stadionu Salt Lake v tretjem največjem indijskem mestu so navijači nestrpno pričakovali prihod Lionela Messija. Argentinski zvezdnik je Kolkato obiskal kot prvo dejanje na njegovi turneji "GOAT" po indijskem polotoku. Kar bi moral biti nepozabni dogodek za številne oboževalce, se je hitro spremenil v organizacijsko nočno moro, ki pod vprašaj postavlja nadaljevanje Argentinčevega obiska Indije.

Messi v Kolkati
Messi v Kolkati FOTO: AP

Dejstvo, da ima Lionel Messi ogromno oboževalcev v Južni Aziji, je znano že dlje časa. Argentinec se je v Indiji nazadnje mudil leta 2011, ko je za svojo reprezentanco igral na prijateljski tekmi proti Venezueli. Po 14 letih se je vrnil v Indijo, kjer so v njegovo čast postavili tudi veličasten kip. 21 metrov visoko obeležje je bilo uvodno dejanje in povod za t. i. turnejo GOAT, ki jo bo Messi opravil po polotoku.

Kip Messija v Indiji
Kip Messija v Indiji FOTO: AP

Danes so imeli navijači v Kolkati prvo priložnost, da v živo vidijo nogometaša, ki ga idolizirajo. Vendar se je Messijev obisk klavrno končal že po slabih 10 minutah. Tribune stadiona Salt Lake so bile polne ljudi, ki so plačali po več tisoč evrov, da bi lahko superzvezdnika videli od blizu. Mnogi so v tretje največje indijsko mesto pripotovali tudi iz sosednjih držav Nepala in Bangladeša.

Navijači so vdrli na Salt Lake stadion
Navijači so vdrli na Salt Lake stadion FOTO: X

Organizatorji pa se očitno niso zavedali magnitude dogodka, saj so navijači ostali brez željenega. Messi je bil obkrožen s policisti in različnimi politiki, tako da se ga iz tribune praktično ni videlo. Po kratkem častnem krogu okoli atletske steze je Argentinec po slabih desetih minutah zapustil prizorišče. Privrženci so bili pričakovano razočarani in kmalu je tudi zavrelo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz tribun so začele leteti steklenice in sedeži. Udeleženci dogodka so začeli uničevati tudi promocijske plakate, ki so bili nalepljeni po stadionu. Messi naj bi predčasno odšel zaradi varnostnih razlogov. Ob izbruhu jeze in vandalizma je morala posredovati tudi policija, ki je nekaj ljudi tudi pridržala. Nekdanji igralec Barcelone bi moral v nedeljo obiskati Mumbai, svoje potovanje po Indiji pa skleniti z obiskom New Delhija. Težave v Kolkati so pod vprašaj postavile nadaljevanje njegove turneje.

lionel messi indija turneja kaos
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
13. 12. 2025 11.13
Saj messek je obiskal Indijo iz lastnih interesov, ne pa zato, da bi mu bilo mar za njegove tamkajšnje fene. Tipično zanj.
ODGOVORI
0 0
REAList7
13. 12. 2025 11.12
Hahahah, mislim, da bo tudi ta kip po hitrem postopku izgubil glavo 😂
ODGOVORI
0 0
Kolllerik
13. 12. 2025 11.10
-2
Ljubezen je res slepa za vse....
ODGOVORI
0 2
Ve?ni optimist
13. 12. 2025 11.08
+1
v Novem mestu vre, vi pa sproščeno o drugem koncu, ..... vrnilo se vam bo kot bumerang
ODGOVORI
2 1
Kolllerik
13. 12. 2025 11.10
-1
Katerim to vam?
ODGOVORI
0 1
lakala28
13. 12. 2025 11.06
Tako izgledajo opevani nosilci napredka. Bljak. Dvojne kondome naj jim našvasajo.
ODGOVORI
0 0
Juzles Iters
13. 12. 2025 11.05
Kakšna šlamastika organizatorjev in varnostnikov. Kaj sploh prirejajo, takšne dogodke, če ne znajo poskrbeti za varnost. Pa očitno ne preveč inteligenten folk brez kakršnekoli izobrazbe nategovati s tisoči evri vstopnine za 10 minutni sprehod po tekaški stezi in ga skriti v množici, tudi ne gre. Vsakemu je jasno, da se bo zgodilo točno to, kar se je.
ODGOVORI
0 0
peglezn
13. 12. 2025 10.58
+4
še ene 200 let, pa bo tudi iz Indije nekaj.
ODGOVORI
4 0
enajstdvanajst1
13. 12. 2025 10.55
Messi one and only
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
13. 12. 2025 10.55
only one and only MESSI. Se vidi kdo je najboljši. Samo zaradi njega lahk otako norijo ker ga ne vidijo.
ODGOVORI
0 0
Združene države Evrope
13. 12. 2025 10.47
+8
Indijci ne vedo kaj je wc.
ODGOVORI
8 0
