Ob Božiću v tabor vijoličastih še Urata in Kolar

Nogometni klub Maribor se je danes okrepil še z dvema nogometašema. Na spletni strani so sporočili, da sta člana kluba postala Japonec Itsuki Urata in Hrvat Marko Kolar. Japonec je sklenil pogodbo do konca prihajajoče sezone, Kolar pa bo v Mariboru ostal predvidoma do konca tekmovalnega obdobja 2024/25. Maribor je na spletni strani sporočil, da je polnopravni član kluba postal tudi Marko Božić, ki je za vijoličaste preteklo sezono igral kot posojen nogometaš italijanskega Frosinoneja.

Itsuki Urata bo postal prvi Japonec, ki je kdajkoli zaigral v Ljudskem vrtu. Gre za levega bočnega nogometaša, ki je nazadnje igral za hrvaški Varaždin. Zanj je v minuli sezoni igral na 27 tekmah in prispeval dve podaji. Kariero je začel pri JEF Unitedu, kasneje pa ga je pot vodila še v Brazilijo, kjer je igral za klub PSTC iz Parane. Nato se je vrnil na Japonsko, kjer je kot posojen nogometaš JEF Uniteda zastopal še barve Ryukyuja in Giravanza iz Kitakyushuja. Marca 2019 se je preselil v Ukrajino, kjer je igral za Zorjo iz Luganska, avgusta 2020 pa je okrepil vrste Varaždina.

Zanj je na skupno 63 tekmah dosegel dva gola in osem podaj. Za japonsko izbrano vrsto je igral v mlajših selekcijah do 18, 19, 21 in 23 let. "Zaradi poškodbe Nacha Guerrica, ki bo kar nekaj časa izven pogona, smo se morali odzvati tudi z iskanjem nove rešitve na levi strani obrambne vrste. Naš izbor je Urata, ki bo poskrbel, da bomo imeli vse igralne položaje podvojene. Po svojih značilnostih je podoben Sikošku, vrzel, ki je nastala najprej z njegovo in zdaj še z Nachovo poškodbo, bomo zapolnili z igralcem, ki smo ga spremljali v dresu Varaždina in ga tudi Damir Krznar zelo dobro pozna," je v izjavi za klub dejal športni direktor Marko Šuler.

"Marko Kolar prihaja iz Wisle Plock brez odškodnine, z odstotki od naslednjega prestopa nekdanjemu klubu. Želeli smo različna profila napadalcev, Marko je drugačen od Skuke. Je igralec, ki je zelo gibljiv in ima izredno energijo. Dogovorili smo se za dvoletno pogodbo, moštvu se lahko priključi takoj. Deloval je že pod nadzorom našega trenerja in verjamem, da se bo hitro prilagodil zahtevam," pa je o naslednjem novincu v vijoličastem dodal Šuler. Osemindvajsetletni Kolar je nogometno pot začel pri zagrebškem Dinamu, na Hrvaškem je v članski konkurenci igral za Lokomotivo, Inter Zaprešić in Sesvete, med igranjem v tujini pa je skupaj zbral več kot 100 nastopov na Poljskem za Wislo iz Krakova in Wislo Plock ter nizozemski Emmen.

