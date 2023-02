Ob Kamniški Bistrici konec impresivne mariborske serije

Nogometaši Maribora še tretjič v sezoni niso uspeli ugnati Domžal. Po dveh zmagah, v 14. krogu so bili tudi zadnji v prvenstvu, ki so uspeli premagati branilce naslova, so tokrat Domžalčani tekmecem odščipnili še točko in jim s tem prekinili niz sedmih zaporednih zmag. Mariborčani tako niso potrdili zmage na večnem derbiju proti Olimpiji, s tem pa so spet padli na tretje mesto prvenstvene razpredelnice, za drugouvrščenim Koprom zaostajajo za točko, za vodilnimi Ljubljančani pa za 14.

Na krilih zmage na derbiju so varovanci Damirja Krznarja tudi v Domžalah začeli poletno. Na levem krilu je bil razpoložen Ivan Brnić, ki je že v drugi minuti omogočil lepo priložnost Marku Božiću, a je ta zadel le zgornji del prečke. V 11. minuti je Brnić imel tudi sam priložnost, da povede svojo ekipo v vodstvo, toda njegov strel z leve strani kazenskega prostora je vratar Ajdin Mulalić ubranil.

Še eno priložnost za Mariborčane je zapravil Božič, po prodoru in podaji Gregorja Sikoška je že v zraku zadel žogo, vendar jo poslal čez gol. Po začetnem pritisku Maribora pa so gostitelji vzpostavili ravnotežje in postajali vse nevarnejši. Največ težav vijoličastim je povzročal Franko Kovačević, ki je bil najprej premalo konkreten z glavo, nato pa je po podaji Jošta Piška streljal v nasprotni kot, toda nato zadel le vratnico.