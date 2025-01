Ob odsotnosti Viniciusa blestel Mbappe

Toda vodstvo Las Palmasa ni trajalo dolgo, izid je namreč v 18. minuti poravnal Kylian Mbappe. Francoski zvezdnik je natančno izvedel kazenski strel, ki ga je priigral Rodrygo.

Real se seveda ni sprijaznil z izenačenim rezultatom. Varovanci Carla Ancelottija so pritisnili na vrata gostov, pritisk pa jih je pripeljal do popolnega preobrata. Odbito žogo po poskusu Mbappeja je do Brahima Diaza oddal Vazquez, reprezentant Maroka pa je brez težav poskrbel za vodstvo belega baleta.