Ob prenosih tekem Premier League zvočna podlaga iz videoigre FIFA 20

Tudi predsednik LaLige Javier Tebas je napovedal, da si bodo gledalci, ki bodo spremljali tekme elitnega španskega prvenstva, lahko tekme "obarvali"z virtualnim vzdušjem. "Sodelovali smo z EA Sports in norveškim podjetjem, ki je specializirano za virtualno vzdušje v njihovi igri FIFA. Ko jo igraš, lahko slišiš pravo vzdušje različnih stadionov. Virtualno vzdušje bo nekaj zelo dobrega. Če pa si bo kdo želel spremljati tekmo brez tega, pa bo to prav tako lahko storil," je napovedal Tebas.

Videoigre so se v zadnjih mesecih izkazale za najuporabnejšo vez med športniki in navijači, ki so ob spremljanju virtualnih obračunov vsaj malce pozabili na pomanjkanje "pravih" športnih dogodkov. A pred povratkom otoške Premier League ima televizija Sky Sportsv sodelovanju z razvijalcem videoiger, podjetjem EA Sports, še večje načrte ‒ uporabiti navijaške napeve iz videoigre FIFA 20 in tako vsaj malce popestriti prenose prihajajočih tekem, na katerih seveda ne bo gledalcev.

Za podobno potezo so se ob nadaljevanju tekmovanja odločili tudi v nemški 1. Bundesligi, kjer so kot prvi od najmočnejših petih prvenstev ponovno zagnali dogajanje. Nemški gledalci so med prenosom lahko prav tako vklopili posneto vzdušje s stadiona, Sky Sportspa zdaj obljublja "zvoke in navijaške pesmi", ki pripadajo posamezni ekipi oziroma stadionu. Tako želijo v domove kljub praznim tribunam prenesti "živahno vzdušje", ki je tako značilno za otoški nogomet.

Izbor navijaških pesmi iz videoigre FIFA 20: