Ob zaključku Premier league se na tribune vračajo navijači

Tekme v angleškem prvenstvu že od junija potekajo brez gledalcev, razen kratkega obdobja konec lanskega leta, ko je bilo dovoljeno manjše število navijačev na stadionih, preden se je število primerov okuženih z novim koronavirusom znova povečalo. Navijači, a le domačega moštva, se bodo v omejenem številu na tribune stadionov znova vrnili po 17. maju v skladu z vladnim načrtom za omilitev protikoronskih ukrepov v Angliji, je poročanje angleških medijev povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Navijači se bodo na stadione predvidoma lahko vrnili v manjšem obsegu, dokončna odločitev vlade o predvidenih pogojih pa bo objavljena najkasneje do 10. maja," so sporočili iz lige. Prevideno je, tudi glede na malce spremenjeni razpored zaključka PL, da bo vsako moštvo vsaj eno tekmo odigralo doma in z navijači na tribunah.