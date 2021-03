Ob zmagi Leipziga Kampl na igrišču vseh 90 minut, poraz Wolfsburga

Nogometaši v nemški ligi ta konec tedna igrajo tekme 24. kroga. Od vodilnih ekip je bil uspešen Leipzig, ki je vsaj do večernega derbija med Bayernom in Borussio Dortmund začasno prevzel vodstvo na lestvici. Kevin Kampl in soigralci so premagali Freiburg s 3:0. Zataknilo pa se je Wolfsburgu, saj je s Hoffenheimom izgubil z 1:2.

Zvečer ljubitelje nogometa v Nemčiji čaka nemški klasični obračun med Bavarci in rumeno-črnimi; že popoldne pa sta svoji tekmi igrala najbližja zasledovalca vodilnega moštva. Njun izkupiček pa je bil precej različen. 'Rdeči biki' so zanesljivo premagali Freiburg, pri prvih dveh zadetkih je bil zelo dejaven v napadalnih akcijah tudi nekdanji slovenski reprezentantKevin Kampl, ki je prav danes odigral jubilejno 150. tekmo v bundesligi. Prvi zadetek je dosegel Christopher Nkunku ob koncu prvega dela, drugega Alexander Soerloth v 64., tretjega pa Emil Forsbergv 79. minuti. Precej slabše pa se je izkazal Wolfsburg. Na gostovanju pri Hoffenheimu se je hitro znašel v zaostanku, za domače je zadel Christoph Baumgartner v osmim minuti. Izenačil je Wout Weghorst v 23., a je nato Andrej Kramarićše pred polčasom poskrbel za 2:1. Na koncu so domači zmago ubranili in Wolfsburgu zadali šele tretji poraz v sezoni. icon-expand Učinek Kevina Kampla na gostovanju v Freiburgu FOTO: Sofascore.com Borussia Mönchengladbach je gostila Bayer Leverkusen, za katerega je za pomembne tri točke z edinim zadetkom na tekmi v 77. minuti poskrbel Patrik Schick. Eintracht Frankfurt in Stuttgart sta igrala neodločeno 1:1; za goste je zadel Saša Kalajdžić v 68. minuti, končni izid je že minuto pozneje postavil Filip Kostić. Hertha pa je po preobratu premagala Augsburg z 2:1, drugi gol je Dodi Lukebakio dosegel v 89. minuti. V nedeljo bosta še tekmi Köln - Werder Bremen in Arminia Bielefeld - Union Berlin. Že v petek pa sta igrala moštvi z repa lestvice, Schalke in Mainz. Schalke tudi s petim trenerjem v sezoni ni dvignil krivulje in je po 0:0 še naprej trdno zadnji na lestvici. Nemško državno prvenstvo, 24. krog, izidi sobotnih tekem:

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Eintracht Frankfurt - Stuttgart 1:1 (0:0)

Hertha - Augsburg 2:1 (0:1)

Freiburg - Leipzig 0:3 (0:1)

(Kevin Kampl je igral vso tekmo za Leipzig).

Hoffenheim- Wolfsburg 2:1 (2:1)

Bayern München - Borussia Dortmund (18.30)