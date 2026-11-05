Obdukcija razkrila vzrok smrti nogometaša, ki so ga danes pokopali

Spomnimo, soigralec slovenskega nogometaša Martina Pečarja pri španskem drugoligašu Tenerifu Jesus de Miguel je po ponedeljkovem trku z vratarjem Andorre Jesusom Owonom , ki je Španca v sodnikovem dodatku tekme, ki je bila nato prekinjena, s kolenom nenamerno udaril v prsni koš. De Miguel je nepremično obležal na zelenici, tako da mu je zdravniško osebje pomagalo kar na igrišču, potem pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico. Dan zatem je umrl pri le 30 letih starosti.

Dva dni po njegovi smrti so prvi izsledki obdukcije pokazali, da je de Miguel življenje izgubil zaradi poškodb prsnega koša. Forenziki so ugotovitve posredovali preiskovalnemu sodišču v Santa Cruzu de Tenerife, španska policija pa je sprožila preiskavo, kjer poleg okoliščin dogodka preverja tudi ustreznost zdravniške pomoči, ki jo je Španec prejel na zelenici, in podrobnosti prevoza do bolnišnice.

Španski mediji poročajo, da naj bi imeli preiskovalci še nekaj drugih vprašanj. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je od prihoda reševalcev na igrišče do namestitve nogometaša na transportno desko minilo več kot šest minut. Pozornost naj bi posvečali tudi prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, ki naj bi potekal v teku, kar bi utegnilo dodatno ogrožati njegovo zdravstveno stanje. Poleg vsega navedenega za zdaj še ni jasno, ali je de Miguel med oživljanjem na zelenici prejemal kisik.