Maribor ni razočaral, Ljudski vrt je razprodan

Slovenija je v Ljudskem vrtu nazadnje gostila Rusijo. FOTO: Aljoša Kravanja

Obračun vodilnih reprezentanc svoje skupine bo v Ljudskem vrtu tako spremljalo okoli 11 tisoč navijačev. Slovenija je na Mariborovem stadionu nazadnje igrala leta 2021, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo izgubila z Rusijo. To je bil tudi edini nastop članske reprezentance v mestu ob Dravi v zadnjih desetih letih. Pred tem je nazadnje Slovenija tam igrala odločilno tekmo za preboj na Euro 2016, ko je z Ukrajino remizirala 1:1, kar ni bilo dovolj za preboj na turnir stare celine. Pred tem pa so nogometaši pod vodstvom Matjaža Keka (v njegovem prvem mandatu) prav v Mariboru spisali enega zlatih poglavij slovenskega nogometa, ko so se po skalpu Rusije zadnjič prebili na svetovno prvenstvo.

Obračun Slovenija - Ukrajina za preboj na Euro 2016. FOTO: Damjan Žibert

Ljudski vrt za Slovenijo prava trdnjava

Od prenove Ljudskega vrta leta 2008 je Slovenija tam odigrala 14 tekmovalnih tekem in jih kar 10 dobila ter le dve izgubila, navaja portal Nogometrika. Prav tako spodbudna je gol razlika, ki znaša kar 23:6. Statistični obet pred prihodom favoriziranih Švicarjev je torej dober. Slovenija si lahko že v petek zagotovi drugo mesto v skupini in (vsaj) dodatne kvalifikacije za ligo A, za kar potrebuje vse tri točke. V primeru remija bi bilo drugo mesto potrjeno, če Škotska ne premaga Severne Makedonije. V primeru presenetljivega poraza Škotov pa Slovenija sploh ne potrebuje točk. V primeru zmage bi varovanci Boštjana Cesarja ostali celo v igri za prvo mesto v skupini.

Sporočilo Viol, namenjeno NZS FOTO: 24ur.com

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