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Nogomet

Maribor ni razočaral, Ljudski vrt je razprodan

Maribor, 12. 11. 2026 10.48 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
J.B.
Slovenija - Ukrajina

Članska nogometna reprezentanca bo v petek prvič po petih letih zaigrala v Ljudskem vrtu. Prisilna selitev zaradi vnovič katastrofalne zelenice v Stožicah pa se je izkazala za dobrodošlo, saj so dan pred obračunom pošle še zadnje vstopnice. Varovanci Boštjana Cesarja bodo skušali nadgraditi ugoden izkupiček reprezentance v štajerski prestolnici.

Slovenija je v Ljudskem vrtu nazadnje gostila Rusijo.
Slovenija je v Ljudskem vrtu nazadnje gostila Rusijo.
FOTO: Aljoša Kravanja

Obračun vodilnih reprezentanc svoje skupine bo v Ljudskem vrtu tako spremljalo okoli 11 tisoč navijačev. Slovenija je na Mariborovem stadionu nazadnje igrala leta 2021, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo izgubila z Rusijo.

To je bil tudi edini nastop članske reprezentance v mestu ob Dravi v zadnjih desetih letih. Pred tem je nazadnje Slovenija tam igrala odločilno tekmo za preboj na Euro 2016, ko je z Ukrajino remizirala 1:1, kar ni bilo dovolj za preboj na turnir stare celine.

Pred tem pa so nogometaši pod vodstvom Matjaža Keka (v njegovem prvem mandatu) prav v Mariboru spisali enega zlatih poglavij slovenskega nogometa, ko so se po skalpu Rusije zadnjič prebili na svetovno prvenstvo.

Obračun Slovenija - Ukrajina za preboj na Euro 2016.
Obračun Slovenija - Ukrajina za preboj na Euro 2016.
FOTO: Damjan Žibert

Ljudski vrt za Slovenijo prava trdnjava

Od prenove Ljudskega vrta leta 2008 je Slovenija tam odigrala 14 tekmovalnih tekem in jih kar 10 dobila ter le dve izgubila, navaja portal Nogometrika. Prav tako spodbudna je gol razlika, ki znaša kar 23:6. Statistični obet pred prihodom favoriziranih Švicarjev je torej dober.

Slovenija si lahko že v petek zagotovi drugo mesto v skupini in (vsaj) dodatne kvalifikacije za ligo A, za kar potrebuje vse tri točke. V primeru remija bi bilo drugo mesto potrjeno, če Škotska ne premaga Severne Makedonije. V primeru presenetljivega poraza Škotov pa Slovenija sploh ne potrebuje točk. V primeru zmage bi varovanci Boštjana Cesarja ostali celo v igri za prvo mesto v skupini.

Sporočilo Viol, namenjeno NZS
Sporočilo Viol, namenjeno NZS
FOTO: 24ur.com

Viole vrnitve niso pozdravile

Vzdušje na reprezentančnih tekmah v Ljudskem vrtu je bilo v preteklosti vselej neprimerno boljše kot v Stožicah, a vprašanje, če bo tudi tokrat temu tako. Organizirane navijaške skupine, vsaj tiste, ki smo jih vajeni s klubskih tekem, reprezentance že dolgo ne spremljajo več.

Mariborske Viole so na zadnjem večnem derbiju celo pozvale NZS, naj zapre "njihovo" južno tribuno z napisom: "NZS, izbira je vaša. Zaprite jug ali pa odprite mošnjiček!" Na nogometni zvezi se na poziv Viol niso odzvali. V prodajo so tako šle vse vstopnice, kar je bilo glede na velik interes, ki vlada med slovenskimi navijači, tudi pričakovano. 

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nogomet slovenija ljudski vrt

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KOMENTARJI7

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okioki
12. 11. 2026 12.24
Slab wibe ima Maribor...
Odgovori
0 0
JAZsemTI
12. 11. 2026 12.19
V Stožcah polnih atijev in sinčkov so “nas” na tribunah južni vednl povozili… V Mariboru je pa druga pesem!
Odgovori
0 0
KOdOvce
12. 11. 2026 11.56
Zdaj pa bo prestolnica odkrivala toplo vodo, pričakovano
Odgovori
0 0
štajerc65
12. 11. 2026 11.27
To je vedno bilo ko reprezentanca igra v Mariboru. V Ljubljani se pa zamislite zakaj so stožice razprodane samo ob tekmah z BiH in Kosovo.
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+3
5 2
trol3
12. 11. 2026 11.39
2025 jih je bilo 14400 na tekmo, toliko jih ljudski vrt sploh ne sprejme. V letih 2010 - 2025 pa 9600 oz. malo manj kot jih ljudski vrt sprejme :)
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-2
1 3
štajerc65
12. 11. 2026 11.51
ja trol vidiš kaj sem napisal. Zato pa so se nogometaši BiH v stozicah počutili kot doma.
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+2
2 0
trol3
12. 11. 2026 12.14
Aja, ker je vsaka tekma v Stožicah od leta 2010 - 2025 bila proti Bih...štajerska pamet.
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0 0
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