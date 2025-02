Obeta se 'evropski' rekord: prodanih že več kot 12.000 vstopnic

Izbranci Olimpijinega trenerja Victorja Sancheza , ki je lahko na zadnji domači tekmi proti Nafti (3:0) spočil nekatere prvokategornike pred povratno tekmo "play-offa" za osmino finala Konferenčne lige proti banjaluškemu Borcu, so v slovenski prvi ligi deset tekem brez poraza, pred Mariborom in Bravom pa imajo že devet točk naskoka.

Vse to, ob všečnih in uspešnih predstavah zmajev skozi sezono so "razlogi", da gredo karte za četrtkovo tekmo v Stožicah "za med" in bržkone bo padel rekord obiskanosti tekem ljubljanske Olimpije v evropskih tekmovanjih. Ni dvakrat za reči, Stožice bodo očitno pokale po šivih, pričakuje se razprodan stadion. Vse v želji, da zeleno-beli preobrnejo rezultat s prve tekme v BiH (0:1) in se uvrstijo v osmino finala Konferenčne lige