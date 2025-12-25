Obeta se nov rekorden prestop brazilskega čudežnega dečka

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Rayan Vitor je brez kančka dvoma eno največjih odkritij brazilskega nogometa v iztekajočem se letu. Ta devetnajstletni napadalec ekipe Vasco da Game je še posebej zablestel v končnici sezone, ko je skoraj sam svojemu klubu prinesel pokalni naslov proti Corinthiansu. Njegove izjemne predstave so pritegnile pozornost evropskih velikanov, kot je Bayern, ruski Zenit pa je že poslal konkretno ponudbo v višini 50 milijonov evrov. Kljub temu v Vascu ne razmišljajo o prodaji za manj kot 80 milijonov evrov.

Rekorden prestop na obzorju

Vodstvo kluba iz Ria de Janeira je odločno, da svojega mladega nogometnega zvezdnika ne bo izpustilo za kakršenkoli znesek. Da bi se zaščitili pred prezgodnjim odhodom, so pred nekaj dnevi Rayanovo pogodbo podaljšali do leta 2028, odkupno klavzulo pa zvišali na vrtoglavih 80 milijonov evrov.

S to potezo so za zdaj uspeli odbiti vse zainteresirane strani. V Vascu upajo na rekordno prodajo, ki bi zagotovila finančno stabilnost in dvignila ambicije kluba v letu 2026. Do zdaj je bil najdražji izhodni prestop kluba Paulinho v Bayer Leverkusen za 18,5 milijona evrov, medtem ko je bil Andrey Santos prodan Chelseaju za 12,5 milijona. Rayanov prestop bi te zneske večkratno presegel.

Sezona iz sanj

Rayan ima za seboj veličastno sezono. S petimi doseženimi zadetki je bil najboljši strelec brazilskega pokala, v domačem prvenstvu pa je dosegel štirinajst golov. Pred njim na lestvici strelcev so bili le preverjeni igralci, kot so Vitor Roque, De Arrascaeta in Kaio Jorge, kar dovolj zgovorno priča o njegovem učinku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke