Real bo moral spet znižati plače, prihodkov za četrtino manj

Proračun, ki ga upravni odbor kluba za sezono 2020/21 še ni potrdil, predvideva 91 milijonov evrov izgube, medtem ko naj bi se prihodki madridskega Reala znižali za kar 25 odstotkov na končnih 616 milijonov evrov. V minuli sezoni je predsednik Florentino Perezs sodelavci dosegel dogovor s športniki za desetodstotno znižanje plač, kar je klubu prihranilo 45 milijonov evrov, pri čemer so z znižanjem lastnih plač sodelovali tudi člani upravnega odbora.

Dnevnik AS na svoji spletni strani poroča, da bo za aktualno sezono verjetno potrebno še tesnejše zatiskanje pasu, veliko pa bo odvisno od tega, kdaj bodo lahko na stadione spet prišli navijači. Real sicer že lep čas igra na stadionu svojega klubskega centra, stadionu Alfredo Di Stefano, saj je Santiago Bernabeu deležen temeljite prenove.

"Predvideno je znižanje plač za boj z učinki upada prihodkov,"je AScitiral finančno analizo kluba, ki je zdaj že dostopna javnosti. Končno znižanje plač bo odvisno tudi od uspešnosti nastopov članskega nogometnega moštva v Ligi prvakov, preboj v osmino finala najelitnejšega evropskega tekmovanja je 13-kratnim prvakom denimo že prinesel skoraj 15 milijonov evrov.

448 milijonov evrov za skoraj 800 ljudi

ASomenja tudi dejstvo, da se Real v vedno večjih škripcih ni znašel samo zaradi posojil, ki so povezana s prenovo stadiona, temveč tudi zaradi naraščanja plač v članskem nogometnem moštvu. Veliko pogodb so namreč trenutni izkušenejši zvezdniki Reala sklenili tako, da se jim ob iztekanju pogodbenih obveznosti plača zvišuje. Skupno bi moral Real samo za plače v sezoni 2020/21 nameniti kar 448 milijonov evrov, a ni jasno, kolikšen delež od omenjenega zneska bi pripadel članski nogometni ekipi. Pri Realu je sicer zaposlenih skoraj 800 ljudi.

Več bo verjetno znanega po nedeljskem zasedanju upravnega odbora, ki bo zaradi pandemije novega koronavirusa prvič potekalo povsem digitalno. Razpravljati bo treba tudi o vedno večjih dolgovih, ki so sicer tako pri Realu kot Barceloni že stalnica. Neto naj bi Real dolgoval 241 milijonov evrov, bruto (všteti so tudi nakupi igralcev) pa kar 409 milijonov. Aprila in maja je bil Real prisiljen najeti kredite v skupni vrednosti 205 milijonov evrov.