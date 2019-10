Obetavna predstava: nogometni upi remizirali z Angleži

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v okviru priprav na evropsko prvenstvo - Slovenija ga bo med 13. in 27. junijem 2021 priredila skupaj z Madžarsko - v Mariboru odigrala prijateljsko tekmo z Anglijo in igrala neodločeno 2:2. Za Slovenijo sta zadela Dejan Petrovič in Janez Pišek.

Izbranci slovenskega selektorja Primoža Glihe so bili v prvem polčasu v podrejenem položaju. Pobuda je bila absolutno na strani Angležev, ki so imeli kar 70 odstotkov žogo v svoji posesti. V drugi polovici tekme so bili slovenski upi povsem konkurenčni in enakovredni tekmecem na nasprotni strani igrišča, predvsem sijajno pa so igrali v prelomnih trenutkih dvoboja. Najprej je Dejan Petrovič v 82. minuti znižal na 1:2, izenačujoči gol pa je v četrti minuti sodnikovega podaljška po močnem prostem strelu s 17 metrov dosegelJanez Pišek. Slovenci se bodo v torek v Celju ob 18. uri pomerili še z Madžari, v četrtek pa jih čaka še pripravljalna tekma na Portugalskem. Gliha je na priprave za prijateljski tekmi z Anglijo in Madžarsko povabil Adama Gnezdo Čerina (Nürnberg), Žana Celarja (Cittadella), Tomija Horvata (Mura), Luko Štora (Dynamo Dresden), Aljaža Ploja (Aluminij), Dejana Petroviča (Aluminij), Žana Zaletela (Celje), Jakoba Novaka (Celje), Dušana Stojinovića (Celje), Svena Šoštariča Kariča (Domžale), Matija Roma (Domžale), Janeza Piška (Domžale), Žiga Freliha (Inter Zaprešič), Ariana Renerja (Tabor Sežana), Leona Severja (Tabor Sežana), Egzona Kryeziuja (Triglav), Žana Roglja (Triglav), Jana Mlakarja (QPR), Davida Zeca (Benfica) in Vitja Valenčiča (Olimpija).