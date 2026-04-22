Obetavni Slovenec podal za zadetek, a izgubil finale mladinske Lige prvakov

Tian Nai Koren sicer nastopa za rezervno ekipo Club Bruggea v drugi belgijski ligi, igra pa tudi za mladinsko selekcijo, ki je letos prišla do finala mladinske Lige prvakov, tako imenovane UEFA Youth League.

Tam se je moštvo iz Belgije spopadlo z madridskim Realom. V prvem polčasu so bili galaktiki bistveno boljši in so v 23. minuti zasluženo povedli po iznajdljivem strelu Jacoba Ortege. Najlepšo priložnost za Brugge je imel v prvem polčasu prav Koren, ki je bil še enkrat blizu golu v 56. minuti. Po dobri uri igre pa je po levi strani prispeval asistenco za izenačujoči gol Jensna.

Ker se mreži v nadaljevanju nista zatresli, so o zmagovalcu odločale enajstmetrovke. Madridčani so vse štiri strele uspešno izvedli, za Brugge pa je najprej zgrešil Amengai, v četrti seriji pa nato še Koren, kar se je izkazalo za usodno. Nekdanjemu članu mladinskih selekcij Maribora je medaljo za uvrstitev v finale nato izročil rojak na čelu Uefe Aleksander Čeferin.