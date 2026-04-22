Obetavni Slovenec podal za zadetek, a izgubil finale mladinske Lige prvakov

Tian Nai Koren sicer nastopa za rezervno ekipo Club Bruggea v drugi belgijski ligi, igra pa tudi za mladinsko selekcijo, ki je letos prišla do finala mladinske Lige prvakov, tako imenovane UEFA Youth League.
Tam se je moštvo iz Belgije spopadlo z madridskim Realom. V prvem polčasu so bili galaktiki bistveno boljši in so v 23. minuti zasluženo povedli po iznajdljivem strelu Jacoba Ortege. Najlepšo priložnost za Brugge je imel v prvem polčasu prav Koren, ki je bil še enkrat blizu golu v 56. minuti. Po dobri uri igre pa je po levi strani prispeval asistenco za izenačujoči gol Jensna.
Ker se mreži v nadaljevanju nista zatresli, so o zmagovalcu odločale enajstmetrovke. Madridčani so vse štiri strele uspešno izvedli, za Brugge pa je najprej zgrešil Amengai, v četrti seriji pa nato še Koren, kar se je izkazalo za usodno. Nekdanjemu članu mladinskih selekcij Maribora je medaljo za uvrstitev v finale nato izročil rojak na čelu Uefe Aleksander Čeferin.
Koren, letnik 2009, je trenutno ocenjen na 500 tisoč evrov. Najbolje se znajde na položaju napadalnega vezista, po potrebi pa lahko zaigra tudi na krilu. V letošnji sezoni druge belgijske lige je na 22 tekmah dosegel gol in dve asistenci. V Uefini mladinski Ligi prvakov je na 11 tekmah dvakrat meril v polno in podal za dva zadetka.
