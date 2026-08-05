Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Navdušil v nižjih ligah, zdaj gre po poti Kurtića in Črnigoja

Bolzano, 05. 08. 2026 18.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Rok Vadjunec

Italijanski drugoligaš FC Südtirol, za katerega sta v preteklosti igrala Jasmin Kurtić in Domen Črnigoj, je v svoje vrste zvabil novega Slovenca. Štiriletno pogodbo je podpisal obetavni vratar Rok Vadjunec, ki se je v zadnjih dveh sezonah dokazoval v Serie D.

Rok Vadjunec je minulo sezono pri Trevisu branil na 26 tekmah, prejel 17 golov in kar 15-krat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Drugo sezono zapored je bil izbran za najboljšega vratarja prvenstva, s klubom pa se je že nekaj krogov pred koncem veselil napredovanja v tretji rang italijanskega nogometa.

Dobre predstave niso ostale neopažene, Südtirol mu je ponudil štiriletno pogodbo, zanj pa naj bi po poročanju tamkajšnjih medijev odštel okoli 200 tisoč evrov. V nasprotno smer je šel tudi izkušeni napadalec Raphael Odogwu, ki je za Südtirol odigral kar 200 tekem in dosegel 35 golov.

"Zame je to velika priložnost, saj gre za izjemno ambiciozen klub. Pripravljen sem garati za ekipo in narediti vse za izpolnitev klubskih ciljev," je v izjavi za klubsko spletno stran povedal 19-letni vratar, ki ima kljub mladosti bogate izkušnje z igranjem v tujini.

Rok Vadjunec se je lani s Trevisom veselil napredovanja med tretjeligaše, zdaj pa je šel še stopničko višje.
Rok Vadjunec se je lani s Trevisom veselil napredovanja med tretjeligaše, zdaj pa je šel še stopničko višje.
FOTO: X

Že leta 2022 je namreč iz Gorice odšel k Empoliju, kjer se je kalil v mlajših selekcijah. Članske izkušnje je pred Trevisom, kjer je na začetku svoje kariere eno sezono preživel tudi Samir Handanović, nabiral še pri Adrieseju.

V članski konkurenci je zbral za njegovo starost zavidanja vrednih 69 nastopov, zdaj pa ga čaka najtežja naloga doslej – boj za minute v Serie B. Prepričati bo moral 50-letnega trenerja Davideja Possanzinija, ki si je ime v Italiji ustvaril kot pomočnik Robertu De Zerbiju.

Rok Vadjunec
Rok Vadjunec
FOTO: X

Lani mukoma preživeli, letos ciljajo precej višje

Südtirol se je v prejšnji sezoni dolgo boril za obstanek in si ga na koncu zagotovil po dodatnih kvalifikacijah z Barijem, zdaj pa so ambicije kluba, če gre verjeti zapisom lokalnih medijev, precej višje.

Klub z Južne Tirolske, regije na severu Italije ob meji z Avstrijo, je sicer svoj najboljši dosežek vpisal v sezoni 2022/2023, ko je po napredovanju iz tretje lige v drugo zabeležil visoko šesto mesto in nato celo igral dodatne kvalifikacije za uvrstitev med elito.

nogomet rok vadjunec sudtirol

Neymar po burnem odhodu z igrišča znova dviguje prah

Zadnji nogometni cilj Modrića? 'Naslov prvaka, za Baresija'

24ur.com Drkušić uradno (najmanj) sezono v rdeče-belem
24ur.com Olimpija potrdila prihod Kurtića, proti Mariboru še ne bo debitiral
24ur.com Kozamernik se vrača k Trentinu, Erženova odslej pri Šempetru
24ur.com Kurtušić ni več trener Mure
24ur.com Zaponšek v novi sezoni med celjskima vratnicama
24ur.com Dolgoletni slovenski reprezentant okrepil novopečenega prvoligaša
24ur.com Nekdanji vratar Olimpije okrepil debitanta v slovenski prvi ligi
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Je panda starševstvo recept za uspeh?
Je panda starševstvo recept za uspeh?
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka potrdila razhod z dolgoletnim partnerjem
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Zakaj preveč počitka ni vedno koristno
Zakaj preveč počitka ni vedno koristno
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
cekin
Portal
20-letnik kupil hišo na slepo in danes mu vsi zavidajo
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi trend zaradi dragih najemnin
Italijanski smetarji pomagali najti srečko z milijonskim dobitkom
Italijanski smetarji pomagali najti srečko z milijonskim dobitkom
moskisvet
Portal
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
Ni šlo za asteroid: v Luno je z neverjetno hitrostjo trčil del rakete
Ni šlo za asteroid: v Luno je z neverjetno hitrostjo trčil del rakete
dominvrt
Portal
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
okusno
Portal
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881