Navdušil v nižjih ligah, zdaj gre po poti Kurtića in Črnigoja

Rok Vadjunec je minulo sezono pri Trevisu branil na 26 tekmah, prejel 17 golov in kar 15-krat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Drugo sezono zapored je bil izbran za najboljšega vratarja prvenstva, s klubom pa se je že nekaj krogov pred koncem veselil napredovanja v tretji rang italijanskega nogometa.
Dobre predstave niso ostale neopažene, Südtirol mu je ponudil štiriletno pogodbo, zanj pa naj bi po poročanju tamkajšnjih medijev odštel okoli 200 tisoč evrov. V nasprotno smer je šel tudi izkušeni napadalec Raphael Odogwu, ki je za Südtirol odigral kar 200 tekem in dosegel 35 golov.
"Zame je to velika priložnost, saj gre za izjemno ambiciozen klub. Pripravljen sem garati za ekipo in narediti vse za izpolnitev klubskih ciljev," je v izjavi za klubsko spletno stran povedal 19-letni vratar, ki ima kljub mladosti bogate izkušnje z igranjem v tujini.
Že leta 2022 je namreč iz Gorice odšel k Empoliju, kjer se je kalil v mlajših selekcijah. Članske izkušnje je pred Trevisom, kjer je na začetku svoje kariere eno sezono preživel tudi Samir Handanović, nabiral še pri Adrieseju.
V članski konkurenci je zbral za njegovo starost zavidanja vrednih 69 nastopov, zdaj pa ga čaka najtežja naloga doslej – boj za minute v Serie B. Prepričati bo moral 50-letnega trenerja Davideja Possanzinija, ki si je ime v Italiji ustvaril kot pomočnik Robertu De Zerbiju.
Lani mukoma preživeli, letos ciljajo precej višje
Südtirol se je v prejšnji sezoni dolgo boril za obstanek in si ga na koncu zagotovil po dodatnih kvalifikacijah z Barijem, zdaj pa so ambicije kluba, če gre verjeti zapisom lokalnih medijev, precej višje.
Klub z Južne Tirolske, regije na severu Italije ob meji z Avstrijo, je sicer svoj najboljši dosežek vpisal v sezoni 2022/2023, ko je po napredovanju iz tretje lige v drugo zabeležil visoko šesto mesto in nato celo igral dodatne kvalifikacije za uvrstitev med elito.
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