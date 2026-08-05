Navdušil v nižjih ligah, zdaj gre po poti Kurtića in Črnigoja

Rok Vadjunec je minulo sezono pri Trevisu branil na 26 tekmah, prejel 17 golov in kar 15-krat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Drugo sezono zapored je bil izbran za najboljšega vratarja prvenstva, s klubom pa se je že nekaj krogov pred koncem veselil napredovanja v tretji rang italijanskega nogometa.

Dobre predstave niso ostale neopažene, Südtirol mu je ponudil štiriletno pogodbo, zanj pa naj bi po poročanju tamkajšnjih medijev odštel okoli 200 tisoč evrov. V nasprotno smer je šel tudi izkušeni napadalec Raphael Odogwu, ki je za Südtirol odigral kar 200 tekem in dosegel 35 golov.

"Zame je to velika priložnost, saj gre za izjemno ambiciozen klub. Pripravljen sem garati za ekipo in narediti vse za izpolnitev klubskih ciljev," je v izjavi za klubsko spletno stran povedal 19-letni vratar, ki ima kljub mladosti bogate izkušnje z igranjem v tujini.