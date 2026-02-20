Obilno sneženje prestavilo tekmo Aluminija in Celja

Debela snežna odeja v športnem parku Kidričevo je povzročila prestavitev obračuna med štajerskima tekmecema, ki se bosta po novem merila šele v četrtek, 5. marca.

Zaradi preložitve te ligaške tekme pa so morali prestaviti tudi četrtfinalno tekmo pokala Pivovarne Union med ravenskim Fužinarjem in Aluminijem, ki bi morala biti v torek, 3. marca. Dvoboj so prestavili na sredo, 11. marca ob 15. uri.