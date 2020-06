Obisk frizerja bi Dortmundčane lahko drago stal: za 14 dni v karanteno?

Jadon Sancho , Alex Witsel , Dan-Axel Zagadou , Manuel Akanji in Raphaël Guerreiro so po poročanju nemških dnevnikov Bild in Ruhr Nachrichten kršili trenutno veljavne protokole nemške Bundeslige, saj jih je prejšnji teden na domu obiskal frizer in jih ostrigel brez uporabe obrazne maske. O dogodku je bil obveščen tudi klub, zelo verjetno pa omenjene nogometaše čaka denarna kazen. A to še ni vse, saj bi jim lahko vodstvo tekmovanja na čelu z Nemško nogometno zvezo (DFB) predpisalo obvezno samoizolacijo, zaradi česar klubu na treningih in tekmah ne bi smeli pomagati do dveh tednov.

Izjava kluba: To je nedopustno

"Res sem zelo, zelo previden," je o spoštovanju zdravstveno-varnostnih ukrepov še povedal Karkari. "Nekaj običajnega je, da so se naši fantje morali postriči po tako dolgem času. A nedopustno je, da so to počeli brez mask. Z igralci bomo zelo, zelo jasno bomo govorili o tej temi. Tudi frizer sam pa bi se moral zamisliti nad svojim obnašanjem," pa so v izjavi za javnost zapisali pri Borussii.

Dortmundčani so s hat-trickom Sancha, njegovim prvim v karieri, minuli konec tedna v gosteh premagali Paderborn (6:1). Sancho je svoj prvi gol proslavljal s posebno majico, ki jo je pod dresom oblekel v spomin na ubitega Američana Georgea Floyda, zaradi katerega so se po Združenih državah Amerike razširili protesti proti policijskemu nasilju. Morebitna odsotnost z naslednjih tekem v primeru obvezne samoizolacije bi predstavljala hud udarec za Dortmundčane v lovu na vodilni Bayern, ki ima pet krogov pred koncem sicer težko ulovljjivih sedem točk prednosti pred tradicionalnimi rivali. Vsi omenjeni nogometaši, razen poškodovanega Zagadouja, ki je nazadnje igral marca na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov proti Paris Saint-Germainu, so dobili priložnost proti Paderbornu in veljajo za stalne člane prve postave.