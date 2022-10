Objokani novinar je v zadrego spravil Messija, ki se je odzval v svojem slogu

Lionel Messi je po mnenju mnogih navijačev in nogometnih strokovnjakov najboljši nogometaš vseh časov. Njegov status na večni lestvici nogometnih velikanov je in bo večna debata med ljubitelji tega športa. Po zanimivem intervjuju Argentinca z Pablom Giraltpo pa ni dvoma o tem kaj si Messijev rojak in novinar misli o "športniku, ki ga največ občudujem in ljubim."

Odnos med novinarji in športnimi zvezdniki je velikokrat profesionalen in hladen. To je za objektivnost in strokovnost novinarjev včasih nujen način komuniciranja, a v redkih primerih je občudovanje tako močno in čustva tako globoka, da na površje privrejo v najbolj nerodnem trenutku. Pred kamerami, na primer. To se je zgodilo Argentinskemu novinarju Pablu Giraltpu, ki je dobil priložnost, da se pogovori s svojim najljubšim športnikom vseh časov, Lionelom Messijem. "Želim ti vso srečo, občudujem te," so besede novinarja, ki so sprožile njegov čustven izliv. Sledila je nerodna tišina in solze, ki jih Giraltpa ni uspel zadržati. Lionel Messi je obnemel, tišina je postaja vse globlja, iz trenutka v trenutek je nogometnemu maestru bilo vse bolj nerodno.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poskušal se je pogrezniti v udobno sedežno garnitura na kateri je sedel, a ta ni popustila. Sledil je Messijev nasmeh s katerim je poskusil nerodnost trenutka končno prekiniti, a neuspešno. Čustveni novinar se ni dal. Messi je Giraltpu ponudil roko, a tudi to ga ni uspelo pomiriti. Končno je sledil novinarjev monolog zahvale in hvalospev enemu največji argentinskih športnikov vseh časov. "O tem trenutku sem sanjal celo svoje življenje, ampak nikoli si nisem predstavljal, da bom imel to srečo, da te lahko spremljam s svojo zgodbo in svojo ljubeznijo. Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem," je svojemu idolu dejal Giralpta.

Messi se je v svojem slogu skromno zahvalil za izkazano naklonjenost. "Hvala ti. Navdušuje me to, da se lahko tako dotaknem ljudi. Veliko ljudi v Argentini in na svetu na splošno me vedno podpira in občuduje. Ne zgolj zaradi nogometa, ampak tudi zaradi tega kdo sem kot oseba. Hvaležen sem za to naklonjenost," je dejal zdaj bolj sproščeni igralec PSG-ja.