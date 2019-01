Atleti do težko priborjene zmage, Oblak pa do nove 'ničle'

V Španiji je na sporedu 19. krog Primere Division. V nogometni matineji je madridski Atletico našega Jana Oblaka pred svojimi gledalci gostil Levante iz Valencie. Gostje, ki so med tednom v španskem pokalu presenetljivo ugnali Barcelono, so se predstavili kot trd oreh in so svojo kožo na stadionu Wanda Metropolitano drago priodali. Atleti so se za končno zmago morali zelo potruditi, odločil je gol Antoina Griezmanna iz enajstmetrovke v drugem polčasu.

Diego Simeone FOTO: AP 19. krog Primere Division sta s spektakularno tekmo začela Rayo Vallecano in Celta iz Viga, ko so gledalci v predmestju Madrida videli kar šest golov. Gostitelji, ki se krčevito borijo za obstanek pa so s hat-trickom Raula De Tomasas 4:2 premagali Celto. NašJan Oblak je z Atleticom gosti Levante, ki je med tednom v pokalu senzacionalno premagal Barcelono (2:1). Atletico Madrid Jana Oblaka se bo v osmini finala Lige prvakov pomeril s torinskim Juventusom. Prvo tekmo bo odigral pred svojimi gledalci. Nogometaši iz Valencie se favoriziranih Atletov niso ustrašili in pred tekmo "niso slekli hlač" ter ves čas nudili močan odpor gostiteljem. Varovanci trenerja Diega Simeoneja so sicer ves čas diktirali tempo, igra se je bolj ali manj odvijala na polovici gostov, tako da Škofjeločan v vratih rdeče-belih ni imel veliko dela, toda njegovim soigralcem v napadu ni uspelo zadeti, tako da sta tekmeca na odmor odšla brez doseženega gola.



Antoine Griezmann je bil vnovič mož odločitve Atletica. FOTO: AP Še najbolj se je v napadu trudil FrancozAntoine Griezmann, ki pa ni bil pri strelu. Domači so sicer v prvem polčasu zadeli, a je njihov gol sodnik razveljavil. V nadaljevanju so gostitelji vendarle zadeli v polno, pomagal jim je tudi nogometaš Levanteja Nikola Vukčević, ki je nespretno igral z roko v kazenskem prostoru in glavni sodnik je pokazal na belo točko. Najstrožjo kazen je zanesljivo izvedel Griezmann (1:0). Francoz je zadel še petič zapored v Primeri Division, skupaj pa devetič v sezoni. Po vodstvu je sledila prepoznavna igra Atletica, zelo praqmatična, disciplinirana in obrambno brezhibna, tako da Levante niti ni uspel resneje ogroziti Oblaka, ki je tako vnovič mrežo ohranil nedotaknjeno. Slovenski reprezentančni vratar je imel skozi celo tekmo le eno pravo obrambo sredi drugega polčasa, dovolj za novo "ničlo" v sezoni.



Izid:

Atletico Madrid - Levante 1:0 (0:0)

Griezmann 57./11-m