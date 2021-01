Oblak bo dobil novega soigralca: Atletico krepi napad

"Atletico Madrid in Lyon sta se dogovorila za prestopMousse Dembeleja, čeprav do formalnega podpisa še ni prišlo. Napadalec naj bi danes (v nedeljo, op. a.) pristal v Madridu, kjer bo moral prestati zdravniški pregled. Gre za posojo do konca sezone z možnostjo odkupa za 35 milijonov evrov,"so zapisali na spletni strani madridskega dnevnika AS.

Strateg Colchonerosov Diego Simeone v Dembeleju vidi zamenjavo za Diega Costo, ki si bo že ta mesec po vsej verjetnosti našel nov klub. Dembele je lani v vseh tekmovanjih zabil 24 zadetkov, enega manj je dodal v sezoni 2018/2019. V tej sezoni pa ga ni več v načrtih Rudia Garcie, saj v vrstah Lyona nima več tako pomembne vloge, kar se je poznalo tudi na učinkovitosti – v 670 minutah, kolikor jih je odigral v v francoskem prvenstvu, je zgolj enkrat meril v polno.

Potrditev tudi s francoske strani

Pred časom je govorice o prestopu za francoske medije potrdil tudi Lyonov športni direktor Juninho Pernambucano. "Dembele je prišel v mojo pisarno. Dejal mi je, da čuti, da je čas za slovo. V zadnjih tednih je izgubil nekaj motivacije. Pogovarjamo se z Atleticom, tudi Dembeleju pa je ta opcija všeč," je dejal nekdaj sijajni brazilski vezist.

Dembele ima kljub 24 letom za seboj že precej pisano igralsko kariero. Kot mladi up PSG-ja v Parizu ni dočakal priložnosti, zato je leta 2012 odšel k londonskemu Fulhamu. Za kočarje je skupno zbral 64 tekem, v sezoni 2013/2014 je okusil tudi slast nastopanja v Premier League. Po odlični sezoni 2015/2016, ko je v drugi angleški ligi prispeval 15 zadetkov in sedem asistenc, je prestopil k škotskemu Celticu, od tam pa dve leti kasneje nazaj v rodno Francijo, k Lyonu, ki je zanj odštel kar 22 milijonov evrov. Trenutno ga sicer muči poškodba roke, v polnem pogonu pa bi moral biti do sredine februarja.