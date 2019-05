Oblak četrtič zapored naj vratar La Lige, Messi brez konkurence med strelci

Slovenski nogometni vratar Jan Oblaksi je še četrtič zapored prislužil nagrado Zamora (poimenovana po vratarju Ricardu Zamori), ki jo prejme najboljši vratar La Lige glede na (najmanjše) število prejetih golov. Slovenski reprezentant je za Atletico Madrid branil na 37 tekmah (zadnjo je izpustil zaradi poškodbe), na dvajsetih ni dobil gola. Skupaj je prejel 27 golov, kar pomeni koeficinet 0.73 gola na tekmo. Njegov dosežek je bil v zadnjih krogih malce pod vprašajem, saj je Atletico dobil šest golov na štirih tekmah, na katerih je branil slovenski vratar.

Na drugem mestu je vratar Barcelone Andre ter Stegen s koeficientom 0.91 gola na tekmo in prejetih 32 golih na 35 tekmah. Že trinajstič, odkar podeljujejo nagrado se je zgodilo, da jo je dobil vratar madridskega Atletica. Verjetno tudi po zaslugi trenerja Diega Simeoneja, ki priisega na granitno obrambo in v času njegove vladavine na klopi Atletica je kar šestkrat (od sedmih sezon) nagrado dobil vratar madridskih rdeče-belih. Pred tem dvakrat Thibaut Courtois, nato štirikrat Oblak (vmes pa enkrat vratar Barcelone Claudio Bravo). Po štiri nagrade Zamora imata Juan Acuna and Santiago Canizares, na vrhu pa sta Antoni Ramallets in Víctor Valdes s po petimi.

Nagrada za najboljša strelca španske lige (Pichichi) gre zasluženo, že šestič, v roke Lea Messija. Napadalec Barcelone je je bil najboljši že v sezonah 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17 in 2017/18, s tem je izenačil rekord španskega napadalca Telma Zarre, je dosegel 36 zadetkov na 34 tekmah in krepko prehitel konkurento. Najbližje, a vseeno precej daleč, sta bila s po 15 goli Luis Suarez(Barcelona) in Karim Benzema (Real Madrid).

Najboljši španski golgeter je Iago Aspas (Celta Vigo, 20 golov na 27 tekmah) in je dobil nagrado Zarra, najboljši trener in nagrado Miguel Munoz bo dobil Jose "Pepe" Bordalas (Getafe).