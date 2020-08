Oblak: Cilj izpolnjen, a pred sezono smo si v La Ligi želeli več

"Iz srca sem hvaležen za izkazano podporo," so bile besede ob prejemu nagrade za najboljšega igralca sezone pri Atleticu Madridu. Skupaj s soigralci Jana Oblaka sicer čaka še tekma Lige prvakov proti Leipzigu, kjer mu bo nasproti stal tudi stari znanec iz reprezentance Kevin Kampl . "Ekipa se mi zdi zelo dobro pripravljena, ves ta čas smo dobro trenirali," besede slovenskega čuvaja mreže prenašajo španski mediji. "Z velikim upanjem odhajamo v Lizbono in upam, da bomo izpolnili cilj, ki smo si ga zadali," je podčrtal Oblak za klubske medije.

"Sezono La Lige smo dobro zaključili. V vsem tem času karantene smo dobro trenirali in pripravljeni smo bili na ta izziv, tako da je naš cilj dosežen, saj nam je uspela uvrstitev v Ligo prvakov za prihodnjo sezono, toda na začetku sezone smo si želeli malce več, čeprav se na koncu ni izšlo,"visokih apetitov v La Ligi ni skrival Oblak. Atletico je sezono 2019/2020 sklenil na tretjem mestu, naslova pa se je razveselil madridski Real. "Pred karanteno smo bili šesti, na koncu pa smo zaključili na tretjem mestu. Cilj je izpolnjen, toda zagotovo to ni to, kar smo si želeli pred sezono," je zaključil Oblak.

Oblak bo z Atleticom v Ligi prvakov imel lepo priložnost, da reši malce slabšo sezono v La Ligi, saj imajo colchonerosi, ki znajo že pregovorno dobro igrati na 'rezultat', izjemno ugoden žreb vse do finala. Atletico je že dvakrat igral v finalu Lige prvakov, a obakrat klonil proti Realu. V predhodnici Lige prvakov so Atleti v finalu izgubili tudi leta 1974, tedaj proti Bayernu. Tokrat se zdi, da bodo imeli varovanci Diega Simeonejaizjemno priložnost za osvojitev lovorike. V četrtfinalu jih najprej čaka Leipzig, nato pa zmagovalec para Atalanta – Paris Saint Germain. Spomniti velja, da so prav Atleti v osmini finala izločili letos izjemno vroče branilce naslova, nogometaše Liverpoola. Tudi zato njihove delnice kotirajo zelo visoko.