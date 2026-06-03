Oblak: Dileme ni bilo, rad igram za reprezentanco

"Za nas je to zelo pomemben termin, ker po njem začnemo Ligo narodov. Imamo določene nove principe, zahtevam pa maksimalno osredotočenost od prve do zadnje minute. Ciper je zelo neugodna ekipa, če jo podceniš. Ampak ker igramo doma, pričakujem, da bomo od začetka agresivni in se bomo veselili z navijači," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal selektor Boštjan Cesar.
Kot je pojasnil glede novih zamisli v igri, so doslej igrali s tremi v zadnji liniji, želijo pa si tudi s štirimi. "Res je, da gledamo tudi na to, kako nasprotna ekipa stoji, da vidimo, kje imamo priložnost za prebijanje," je še povedal Cesar in dodal, da tako proti Cipru kot v nedeljo proti Hrvaški zaradi poškodbe ne bo Petra Stojanovića.
Koren? Merilo je igrišče
Bo pa zraven tudi 16-letni Tian Nai Koren. "Tian je velik talent, letos je pokazal dobre predstave. Je preprost, fantje so ga dobro sprejeli, dobro se je vklopil, na koncu pa je merilo igrišče. Tu bo moral še veliko delati in napredovati, ga pa čaka lepa kariera. Njegovo igranje na teh tekmah pa bo odvisno od sprotnega dogajanja, nimam pa težav s tem, da mu dam priložnost," je glede Korenovega igranja še povedal Cesar.
'Tudi če ne gre za nič, je lepo biti tu'
Kapetan Jan Oblak je spregovoril o tem, da je zdaj dvakrat starejši od najmlajšega člana tokratnega zbora. Dejal je, da je to podobno kot takrat, ko je sam debitiral za Olimpijo. "A ko si v ekipi, ne gledaš na to, kdo je koliko star. Smo ekipa in pomembno je, kaj se dogaja na igrišču."
Pred prihajajočima obračunoma je dejal, da žal to nista pripravljalni tekmi za svetovno prvenstvo. "Ampak želimo si zmagati. Imamo nekaj novih principov v igri, uvajajo se določeni novi igralci, toda vedno je lepo biti tu. Upam, da se bomo jutri pokazali v dobri luči in zmagali," je dodal Oblak, ki je s svojim prihodom poslal tudi sporočilo soigralcem in javnosti.
"Sporočilo je, da smo ekipa. Rad igram za reprezentanco, rad sem s fanti, strokovnim štabom in pomagam Sloveniji. Ni bilo dileme. Moje igranje nikoli ni bilo vprašljivo. Tu si, da pomagaš, dokler lahko in dokler te reprezentanca potrebuje," je poudaril in se malce ozrl tudi na svojo klubsko prihodnost pri madridskem Atleticu.
"Stvari se zgodijo, kot se morajo. Kar ti je namenjeno, ti je. Pogodbo s klubom, kjer sem že 12 let, še imam in jo bom spoštoval do konca. S tem klubom bi rad osvojil določene stvari, ki jih še nisem, ampak ni pa vse v mojih rokah. Pred mano pa je še nekaj let igranja na vrhunski ravni, počutim se odlično," je zaključil.
Sledi še zahteven hrvaški test
V nedeljo ob 20.45 bodo Cesarjevi izbranci v Varaždinu igrali še proti Hrvaški. Slovenska vrsta se je se ciprsko pomerila 12-krat, pri čemer ima šest zmag, tri remije in tri poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala pa je eno zmago, štiri remije in sedem porazov. Hrvaška je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 11., Slovenija 58., Ciper pa je 126.
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