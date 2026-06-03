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Nogomet

Oblak: Dileme ni bilo, rad igram za reprezentanco

Brdo pri Kranju, 03. 06. 2026 11.44 pred 50 minutami 3 min branja 4

Avtor:
J.B. STA
Jan Oblak

Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. Boštjan Cesar bo preizkušal nekatere nove ideje v igri, Jan Oblak pa je izpostavil, da njegovo igranje nikoli ni bilo pod vprašajem, čeprav tekmi ne bosta imeli rezultatskega imperativa.

Boštjan Cesar agresivno in zbrano Slovenijo.
Boštjan Cesar agresivno in zbrano Slovenijo.
FOTO: Luka Kotnik

"Za nas je to zelo pomemben termin, ker po njem začnemo Ligo narodov. Imamo določene nove principe, zahtevam pa maksimalno osredotočenost od prve do zadnje minute. Ciper je zelo neugodna ekipa, če jo podceniš. Ampak ker igramo doma, pričakujem, da bomo od začetka agresivni in se bomo veselili z navijači," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal selektor Boštjan Cesar.

Kot je pojasnil glede novih zamisli v igri, so doslej igrali s tremi v zadnji liniji, želijo pa si tudi s štirimi. "Res je, da gledamo tudi na to, kako nasprotna ekipa stoji, da vidimo, kje imamo priložnost za prebijanje," je še povedal Cesar in dodal, da tako proti Cipru kot v nedeljo proti Hrvaški zaradi poškodbe ne bo Petra Stojanovića.

Koren? Merilo je igrišče 

Bo pa zraven tudi 16-letni Tian Nai Koren. "Tian je velik talent, letos je pokazal dobre predstave. Je preprost, fantje so ga dobro sprejeli, dobro se je vklopil, na koncu pa je merilo igrišče. Tu bo moral še veliko delati in napredovati, ga pa čaka lepa kariera. Njegovo igranje na teh tekmah pa bo odvisno od sprotnega dogajanja, nimam pa težav s tem, da mu dam priložnost," je glede Korenovega igranja še povedal Cesar.

Moj odziv nikoli ni bil pod vprašajem, je poudaril Jan Oblak.
Moj odziv nikoli ni bil pod vprašajem, je poudaril Jan Oblak.
FOTO: Luka Kotnik

'Tudi če ne gre za nič, je lepo biti tu'

Kapetan Jan Oblak je spregovoril o tem, da je zdaj dvakrat starejši od najmlajšega člana tokratnega zbora. Dejal je, da je to podobno kot takrat, ko je sam debitiral za Olimpijo. "A ko si v ekipi, ne gledaš na to, kdo je koliko star. Smo ekipa in pomembno je, kaj se dogaja na igrišču."

Pred prihajajočima obračunoma je dejal, da žal to nista pripravljalni tekmi za svetovno prvenstvo. "Ampak želimo si zmagati. Imamo nekaj novih principov v igri, uvajajo se določeni novi igralci, toda vedno je lepo biti tu. Upam, da se bomo jutri pokazali v dobri luči in zmagali," je dodal Oblak, ki je s svojim prihodom poslal tudi sporočilo soigralcem in javnosti.

Ali bo ostal pri Atletico Madridu, še ni jasno.
Ali bo ostal pri Atletico Madridu, še ni jasno.
FOTO: AP

"Sporočilo je, da smo ekipa. Rad igram za reprezentanco, rad sem s fanti, strokovnim štabom in pomagam Sloveniji. Ni bilo dileme. Moje igranje nikoli ni bilo vprašljivo. Tu si, da pomagaš, dokler lahko in dokler te reprezentanca potrebuje," je poudaril in se malce ozrl tudi na svojo klubsko prihodnost pri madridskem Atleticu.

"Stvari se zgodijo, kot se morajo. Kar ti je namenjeno, ti je. Pogodbo s klubom, kjer sem že 12 let, še imam in jo bom spoštoval do konca. S tem klubom bi rad osvojil določene stvari, ki jih še nisem, ampak ni pa vse v mojih rokah. Pred mano pa je še nekaj let igranja na vrhunski ravni, počutim se odlično," je zaključil.

Sledi še zahteven hrvaški test

V nedeljo ob 20.45 bodo Cesarjevi izbranci v Varaždinu igrali še proti Hrvaški. Slovenska vrsta se je se ciprsko pomerila 12-krat, pri čemer ima šest zmag, tri remije in tri poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala pa je eno zmago, štiri remije in sedem porazov. Hrvaška je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 11., Slovenija 58., Ciper pa je 126.

nogomet slovenija ciper hrvaška jan oblak

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KOMENTARJI4

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mackon08
03. 06. 2026 12.38
Sramota od Cesarja, namesto Tomi Horvata vpoklical 16letnega Korena, seveda to so veze. Nimam nič proti mladeniču, samo poziv si pa nikakor še ni zaslužil.
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0 0
nemeJungat
03. 06. 2026 12.33
Bravo Jan, pravi kapetan in zgled ostalim!
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0 0
Amor Fati
03. 06. 2026 12.22
Če se boriš kot lev, če se resnično boriš kot lev, tega slovenska športna javnost kljub velikemu neuspehu, nikoli ne pozabi. Če pa odpoveš tih pred zdajci, pet pred dvanajsto, zaradi upravičenih, ampak pred javnostjo logično skritih razlogov, si pa oplel, ne glede na to, kako dober človek po srcu si. Slovenska javnost pač ne pozna celotne zgodbe. Nikoli. Po eni strani je prav da je tako, po drugi pa spet ni prav, da je tako, ker si zal ti tisti, ki je na tnalu, ne pa drugi akterji.
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0 0
Amor Fati
03. 06. 2026 12.16
Tekma zna biti zelo zanimiva in rezultatska prelomnica v zgodovini članske slovenske nogometne reprezentance, saj naši fantje po navedbah selektorja, ne bodo zgubili niti ene same zoge in tako začeli zmagoviti pohod proti najprej evropski kroni, in nato še proti svetovni kroni. Ne vem za vas, ampak jaz bom gledal to zgodovinsko tekmo proti Hrvatom.
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