Oblak dobil gol, Atletico pa ohranja prvo mesto na lestvici

Madridski Atletico z zmago proti Elcheju ostaja vodilno moštvo La Lige, varovanci trenerja Diega Simeoneja so zbrali 29 točk. Atletico je sicer odigral le 12 tekem, po točkah pa ga lahko ujameta Real Sociedad in madridski tekmec Real. Simeone je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Jan Oblak , Kieran Trippier, Stefan Savić, Mario Hermoso, Renan Lodi, Marcos Llorente, Koke, Yannick Carrasco, Thomas Lemar, Joao Felix in Luis Suarez.

Slovenski vratar je branil celo tekmo in je klonil enkrat. Na začetku tekme je kazalo, da bodo gostitelji hitro povedli, saj je sodnik dosodili najstrožjo kazen, a je po pregledu VAR-posnetka odločitev spremenil. Atletico je vseeno sicer povedel z 2:0, v obeh primerih je bil uspešen nekdanji napadalec Barcelone Luis Suarez. Najprej je dosegel gol v zaključku prvega polčasa v 41. minuti, nato še v drugem polčasu, v 59. minuti. Suarez je v zelo dobri formi in je s sedmimi goli na vrhu statistike strelcev v španski ligi, to mesto si deli z Iagom Aspasom iz Celte in Mikelom Oyarzabalom iz Reala Sociedada.

Gostje so znižali izid v 64. minuti, med strelce se je vpisal Lucas Boye. Vse dvome o zmagovalcu je nato razrešil Diego Costa, ki je izkoristil enajstmetrovko v 80. minuti, prekršek je bil storjen nad njim. Costa je sicer v igro vstopil le malo pred tem, v 74. minuti, ko je zamenjal Joaa Felixa.