Oblak dobil slovensko družbo v španski ligi: Drkušić novi član Espanyola

Espanyol si je 26-letnega Vanjo Drkušića izposodil do konca sezone in ima nato tudi možnost odkupa. Drkušić, stalni članski slovenski reprezentant, je v mlajših selekcijah igral za Krško in Heerenveen, pozneje pa nosil še drese Rendeja, Brava, Sočija, Crvene zvezde in Zenita.
Klub iz Barcelone je pred Drkušićem ekipo okrepil še z Quilindschyjem Hartmanom, Gabrielom Moscardom, Alexom Calatravo in Unaijem Nunezom. Espanyol bo v uvodnem krogu španske lige v nedeljo gostil Levante, že v 2. krogu pa madridski Real. Z Atleticom Jana Oblaka pa bo Espanyol prvič igral v 9. krogu sredi oktobra.
RCD Espanyol, s polnim imenom Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, je eden najstarejših in najbolj prepoznavnih nogometnih klubov v Španiji. Ustanovljen je bil leta 1900 v Barceloni. Za razliko od mnogih drugih klubov, ki so jih ustanovili tuji priseljenci, je bil Espanyol ustanovljen s strani španskih navdušencev, kar se odraža tudi v njegovem imenu. Klub je skozi svojo zgodovino osvojil več pokalov kralja (Copa del Rey) in se dvakrat uvrstil v finale pokala UEFA, s čimer se je utrdil kot pomemben člen španske La Lige, čeprav je v mestu Barcelona pogosto v senci svojega slavnejšega tekmeca, FC Barcelone.
Klavzula o posoji z možnostjo odkupa (angleško 'loan with an option to buy') je pogosta praksa v sodobnem nogometnem prestopnem trgu. Omogoča klubu, da igralca za določeno obdobje, običajno eno sezono, najame od njegovega matičnega kluba. Ob koncu tega obdobja ima najemni klub pravico, da igralca trajno odkupi za vnaprej dogovorjeno odškodnino. Ta model je koristen za klube, saj jim omogoča, da igralca najprej preizkusijo v svojem sistemu in se šele nato odločijo za dolgoročno finančno naložbo, hkrati pa igralcu zagotavlja nujno potrebne igralne minute.
La Liga, uradno znana kot Primera División, je najvišja profesionalna nogometna liga v Španiji. Ustanovljena je bila leta 1929 in velja za eno najboljših ter najbolj gledanih nogometnih lig na svetu. V njej tekmuje 20 klubov, ki se skozi sezono borijo za naslov državnega prvaka, uvrstitve v evropska tekmovanja, kot sta Liga prvakov in Evropska liga, ter za obstanek v elitni družbi. Liga je skozi desetletja gostila nekatere izmed največjih nogometnih legend v zgodovini športa in je znana po svojem tehnično dovršenem slogu igre.
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