Oblak dobil slovensko družbo v španski ligi: Drkušić novi član Espanyola

RCD Espanyol, s polnim imenom Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, je eden najstarejših in najbolj prepoznavnih nogometnih klubov v Španiji. Ustanovljen je bil leta 1900 v Barceloni. Za razliko od mnogih drugih klubov, ki so jih ustanovili tuji priseljenci, je bil Espanyol ustanovljen s strani španskih navdušencev, kar se odraža tudi v njegovem imenu. Klub je skozi svojo zgodovino osvojil več pokalov kralja (Copa del Rey) in se dvakrat uvrstil v finale pokala UEFA, s čimer se je utrdil kot pomemben člen španske La Lige, čeprav je v mestu Barcelona pogosto v senci svojega slavnejšega tekmeca, FC Barcelone.