Oblak dočakal zvezdniško okrepitev: Depay iz Barcelone v Atletico

Memphis Depay se je Barceloni pridružil poleti 2021, potem ko je Lyon zapustil kot prost nogometaš. Po odličnem začetku je njegova forma v zadnjih mesecih – tudi zavoljo številnih poškodb in hude konkurence v napadu – nekoliko padla, zaradi česar so se na Camp Nouu odločili, da Depaya ne potrebujejo več. Nizozemski napadalec je za Blaugrano na 42 tekmah v polno meril 14-krat, dodal je še dve asistenci.

V Atletico bo prišel kot zamenjava za Joaa Felixa, ki so ga v Madridu do konca sezone posodili Chelseaju. 28-letnik je podpisal pogodbo do konca sezone 2024/2025. Atletico si bo v drugem delu sezone skušal zagotoviti mesto v Ligi prvakov. Trenutno je v španskem prvenstvu četrti, za vodilno Barcelono pa ima velikih in verjetno že neulovljivih 13 točk zaostanka.