Oblak in Atletico Madrid ostala tudi brez Lige Evropa

Portugalci so osvojili prvo mesto, drugi je belgijski Brugge, ki je danes remiziral 0:0 pri Bayerju Leverkusnu, slednji pa je osvojil tretje mesto in se uvrstil v osmino finala evropske lige. Nemci so imeli isto število točk kot Španci, vendar so doma zmagali 2:0, v Madridu prejšnji teden pa remizirali 2:2, potem ko je Atletico v 98. minuti zgrešil najstrožjo kazen za tri točke.

Jan Oblak je prvič klonil že v peti minuti, ko je žogo v mrežo porinil Mehdi Taremi , 2:0 je bilo v 24. minuti ( Stephen Eustaquio ), o razmerju moči na stadionu do Dragao v Portu pa najbolje pove dejstvo, da je bil najboljši mož Atletica prav slovenski vratar, ki je z dobrimi obrambami preprečil precej višji poraz. Častni zadetek za Špance je minuto pred iztekom sodnikovega podaljška v lastno mrežo zabil Ivan Marcano .

Dvanajst od šestnajstih udeležencev osmine finala je že znanih. To so Napoli, Liverpool, Brugge, Porto, Bayern München, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain in Benfica.

Danes so na sporedu dvoboji v skupinah A, C in D - najbolj zanimivo bo v skupini D, kjer imajo še vse štiri ekipe možnosti za napredovanje, preostale tekme pa bodo v sredo.