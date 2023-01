Oblak in druščina zgolj do mršavega remija

Almeria vs Atletico Madrid

Atletico se je sicer z osvojeno točko, zdaj jih ima 28, vrnil med najboljše štiri, a danes spet ni navdušil. Na zadnjih šestih ligaških tekmah so varovanci Diega Simeoneja zmagali samo enkrat. Angel Correa je v 18. minuti dvoboja goste iz Madrida popeljal v vodstvo. Prednost je slabih 20 minut kasneje izničil El Bilal Toure in postavil končni izid obračuna. Colchonerosi so tik ob koncu dvoboja trpeli še z igralcem manj, saj si je branilec Sergio Reguilon v razmiku štirih minut prislužil dva rumena kartona.

Nogometaši Espanyola so se z gostujočo zmago dvignili iz cone izpada na 14. mesto tik pred današnjega nasprotnika, ekipo Getafe. Obe moštvi imata po 17 odigranih tekmah 17 točk. Za zgodnje vodstvo kluba iz Barcelone je v šesti minuti poskrbel Joselu. Le minuto zatem so domačini po zaslugi Enesa Ünala izenačili. Po dobri uri igre je Joselu golu dodal še podajo, za tri točke Espanyola pa je zadel Javi Puado. Na vrhu španskega prvenstva zaenkrat kraljuje Barcelona, ki ima tri točke prednosti pred madridskim Realom. Večna rivala bosta tekmi 17. kroga igrala v začetku februarja.

Izidi, 17. krog:

Celta Vigo – Villarreal 1:1 (0:1)

Larsen 68.; Gerard 15.



Real Valladolid – Rayo Vallecano 0:1 (0:0)

Palazon 65.

Girona – Sevilla 2:1 (0:1)

Stuani 46., Y. Herrera 88.; Nianzou 13.

Osasuna – Mallorca 1:0 (0:0)

Oroz 47.

Real Sociedad – Athletic Bilbao 3:1 (2:1)

Soerloth 25., Kubo 37., Oyarzabal 63./11-m; Sancet 40. RK: Yeray 60./Athletic



Getafe – Espanyol Barcelona 1:2 (1:1)

Enes Unai 7.; Joselu 6., Puado 62.

Almeria – Atletico Madrid 1:1 (1:1)

Toure 33.; Correa 18.

(Jan Oblak je branil celotno tekmo za Atletico)