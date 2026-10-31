Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Oblak in soigralci do sedme zaporedne zmage v španskem prvenstvu

Valencia, 31. 10. 2026 16.27 pred 57 minutami 1 min branja 1

Avtor:
R.S. STA
Jan Oblak

Potem ko je v 11. krogu Vanja Drkušić vpisal zmago z Espanyolom, je bil s svojim klubom uspešen tudi drugi slovenski predstavnik v La ligi Jan Oblak, ki je z Atleticom Madridom slavil na gostovanju pri Levanteju z 2:0. Colchonerosi so v španskem prvenstvu vpisali sedmo zaporedno zmago in tako dihajo za ovratnik vodilni Barceloni.

Jan Oblak proti Levanteju ni imel pretiranega dela, saj so napadalci Atletico Madrida na drugi strani igrišča odlično opravili svoje delo. V prvem polčasu je zadel Alejandro Grimaldo, v drugem pa Giuliano Simeone. Atletico Madrid je vpisal sedmo zaporedno zmago v La Ligi, poraza v vseh tekmovanjih pa ne pozna že devet tekem oziroma od gostovanja pri Liverpoolu v začetku septembra.

Z deveto zmago v enajstih krogih je Atletico Madrid skočil na vrh razpredelnice. Ob tekmi več ima točko naskoka pred Barcelono, ki se bo danes zvečer doma proti Alavesu skušala vrniti na zmagovalno pot po porazih s PSG in Real Madridom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet la liga atletico madrid špansko prvenstvo

Chelsea z zmago nad rdečimi vragi poglobil krizo Uniteda

24ur.com Mbappe utišal kritike, Vinicius zagotovil zmago Realu
24ur.com Atletico Madrid prerešetal mrežo Rayo Vallecana
24ur.com Barcelonin zmagovalni niz končan, Oblakov Atletico opravil z Mallorco
24ur.com Petarda Atletica proti Las Palmasu, Barcelona do zmage v 97. minuti
24ur.com Griezmann mož odločitve na Matropolitanu, Barcelona do nove zmage
24ur.com Barcelona zabila Racingu sedem golov, prepričljiv tudi Atletico
24ur.com Vrhunci španskega prvenstva: Barcelona nadigrala Atletico
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Virtom
31. 10. 2026 16.54
En klub je pa izgubil prvo mesto🤭. Negreira več ne pomaga?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?
Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Udeležila se je gala dogodka, kjer je ukradla vse poglede
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
Tako je videti partner Nine Pušlar
Tako je videti partner Nine Pušlar
vizita
Portal
Živite bolje po 60. letu: preprosti koraki za dolgo življenje
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
cekin
Portal
Pokopališče ni park: globe za kršitve vas lahko presenetijo
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Prepoznate to Bondovo lepotico? Nekoč je obnorela svet, danes pa je žena legendarnega glasbenika
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
dominvrt
Portal
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
okusno
Portal
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
voyo
Portal
Krik 6
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Ko ugasnejo luči
Ko ugasnejo luči
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022