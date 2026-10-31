Oblak in soigralci do sedme zaporedne zmage v španskem prvenstvu

Jan Oblak proti Levanteju ni imel pretiranega dela, saj so napadalci Atletico Madrida na drugi strani igrišča odlično opravili svoje delo. V prvem polčasu je zadel Alejandro Grimaldo, v drugem pa Giuliano Simeone. Atletico Madrid je vpisal sedmo zaporedno zmago v La Ligi, poraza v vseh tekmovanjih pa ne pozna že devet tekem oziroma od gostovanja pri Liverpoolu v začetku septembra.

Z deveto zmago v enajstih krogih je Atletico Madrid skočil na vrh razpredelnice. Ob tekmi več ima točko naskoka pred Barcelono, ki se bo danes zvečer doma proti Alavesu skušala vrniti na zmagovalno pot po porazih s PSG in Real Madridom.