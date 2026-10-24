Oblak in soigralci nadaljujejo z zmagovitim nizom

Atletico Madrid je vpisal šesto zaporedno zmago v La Ligi, skupno že osmo, Jan Oblak pa z izjemo nekaj posredovanj v prvem polčasu ni imel pretiranega dela. Edini zadetek na tekmi je dosegel Julian Alvarez na začetku drugega polčasa. Četrti poraz na zadnjih petih tekmah je doživel Espanyol, ki je po uri igre prvi zadel v Santanderju, nato pa dobil dva zadetka in ostal pri repu razpredelnice.

Slovenski branilec Vanja Drkušić je drugič zaporedoma začel tekmo v prvi postavi Espanyola in šele v sodnikovem podaljšku prepustil mesto Unaiju Nunezu. Boleč poraz je danes doživela tudi Valencia, ki je gostila Villarreal. Enako kot Espanyol je povedla, praznih rok pa je ostala v 96. minuti, ko je Georges Mikautadze zadel za 2:1.