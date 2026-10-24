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Nogomet

Oblak in soigralci nadaljujejo z zmagovitim nizom

Madrid, 24. 10. 2026 23.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jan Oblak

Nogometaši Atletico Madrida so v 10. krogu španskega prvenstva premagali Deportivo A Coruno z 1:0 in tako zadržali drugo mesto na razpredelnici. Vodilna Barcelona, ki ima dve točki več, bo v nedeljo zvečer gostila Real Madrid.

Atletico Madrid - Deportivo La Coruna
Atletico Madrid - Deportivo La Coruna
FOTO: Profimedia

Atletico Madrid je vpisal šesto zaporedno zmago v La Ligi, skupno že osmo, Jan Oblak pa z izjemo nekaj posredovanj v prvem polčasu ni imel pretiranega dela. Edini zadetek na tekmi je dosegel Julian Alvarez na začetku drugega polčasa. Četrti poraz na zadnjih petih tekmah je doživel Espanyol, ki je po uri igre prvi zadel v Santanderju, nato pa dobil dva zadetka in ostal pri repu razpredelnice.

Slovenski branilec Vanja Drkušić je drugič zaporedoma začel tekmo v prvi postavi Espanyola in šele v sodnikovem podaljšku prepustil mesto Unaiju Nunezu. Boleč poraz je danes doživela tudi Valencia, ki je gostila Villarreal. Enako kot Espanyol je povedla, praznih rok pa je ostala v 96. minuti, ko je Georges Mikautadze zadel za 2:1.

Izidi španske La Lige, 24. oktober:

Rayo Vallecano - Elche 0:3 (0:2)

Racing Santander - Espanyol 2:1 (0:0)
(Vanja Drkušić je igral do 95. minute za Espanyol)

Valencia - Villarreal 1:2 (1:0)

Atletico Madrid - Deportivo A Coruna 1:0 (0:0)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico Madrid)

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