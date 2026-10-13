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Nogomet

Oblak in soigralci pričakujejo rdeče vrage

Madrid, 13. 10. 2026 19.23 pred eno minuto 2 min branja 2

Avtor:
K.I. J.B. +1
Atletico Madrid - Real Madrid

Prvi dan drugega kroga elitne Lige prvakov bo postregel z obračunom evropskih velikanov. Oblakov Atletico na svojem stadionu pričakuje Manchester United, za katerega pa danes ne bo igral slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki se že dalj časa ukvarja s poškodbo. Obračun s studijskim delom boste lahko od 20:30 dalje spremljali na Kanalu A in VOYO.

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Glavna novica pred tekmo je bila, da prvič v tej sezoni na domačem stadionu začenja Julian Alvarez, ki se je poleti odkrito spogledoval z odhodom v Barcelono, česar navijači Atletov, kakopak, niso dobro sprejeli. 

UEFA Liga prvakov: Atletico Madrid - Manchester United
UEFA Liga prvakov: Atletico Madrid - Manchester United
FOTO: VOYO

Atletico Madrid ima za seboj niz štirih tekem brez poraza v La Ligi, kar ekipi uliva veliko samozavesti. Nasprotno velja za Ligo prvakov, kjer so v prvem krogu doživeli poraz proti Liverpoolu. Pred tekmo je strateg Atletov Diego Simeone povedal, kako vstopiti v tekmo, da jo obrnejo v svojo korist. "Izbrati najboljše možne igralce in mirno upravljati z igralci, ki začnejo tekmo. Tekma bo dolga, zato moramo dobro razporediti moči, da bomo lahko uspešno tekmovali. Ravnovesje tako v obrambi kot v napadu nas je vedno krepilo, in ko ekipa deluje kot celota, lahko dosežemo velike stvari."

Diego Simeone
Diego Simeone
FOTO: Profimedia

Nasprotno velja za Angleže, ki so sezono nazadnje tako katastrofalno začeli pred 40 leti. Michael Carrick, ki danes ne bo mogel računati na Benjamina Šeška, pa je pred tekmo optimističen. "Začeti moramo odločno. Pred nami je zelo dobra ekipa. Vemo, kaj lahko pričakujemo, in na to smo pripravljeni. Odziv mojih igralcev v drugem polčasu proti Tottenhamu mi vliva veliko zaupanja. Odločajo malenkosti. Zadnjič tekme nismo začeli dobro. Goli, ki smo jih prejeli v zaključkih tekem, bi se v vseh primerih lahko izognili, vendar odločajo najmanjše podrobnosti."

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Jan Oblak Liga prvakov Atletico Madrid Manchester United Diego Simeone

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KOMENTARJI2

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Virtom
13. 10. 2026 19.37
Bom rajši gledal kako bojo turki šolali sodniško varcelono ( upam da sodniki ponovno ne bodo pristranski ). Ampak jutri se bo igral pravi nogomet v Rimu.
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0 0
cripstoned
13. 10. 2026 19.33
United je v katastrofalni formi...niti priblizno to ni vec lanski united..atletiko zmaga z lahkoto pa ceprav bom seveda drzal pesti za seska in united..
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