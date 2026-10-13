Oblak in soigralci pričakujejo rdeče vrage

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Glavna novica pred tekmo je bila, da prvič v tej sezoni na domačem stadionu začenja Julian Alvarez, ki se je poleti odkrito spogledoval z odhodom v Barcelono, česar navijači Atletov, kakopak, niso dobro sprejeli.

UEFA Liga prvakov: Atletico Madrid - Manchester United FOTO: VOYO

Atletico Madrid ima za seboj niz štirih tekem brez poraza v La Ligi, kar ekipi uliva veliko samozavesti. Nasprotno velja za Ligo prvakov, kjer so v prvem krogu doživeli poraz proti Liverpoolu. Pred tekmo je strateg Atletov Diego Simeone povedal, kako vstopiti v tekmo, da jo obrnejo v svojo korist. "Izbrati najboljše možne igralce in mirno upravljati z igralci, ki začnejo tekmo. Tekma bo dolga, zato moramo dobro razporediti moči, da bomo lahko uspešno tekmovali. Ravnovesje tako v obrambi kot v napadu nas je vedno krepilo, in ko ekipa deluje kot celota, lahko dosežemo velike stvari."

Diego Simeone FOTO: Profimedia