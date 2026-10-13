Oblak in soigralci pričakujejo rdeče vrage

Glavna novica pred tekmo je bila, da prvič v tej sezoni na domačem stadionu začenja Julian Alvarez, ki se je poleti odkrito spogledoval z odhodom v Barcelono, česar navijači Atletov, kakopak, niso dobro sprejeli.
Atletico Madrid ima za seboj niz štirih tekem brez poraza v La Ligi, kar ekipi uliva veliko samozavesti. Nasprotno velja za Ligo prvakov, kjer so v prvem krogu doživeli poraz proti Liverpoolu. Pred tekmo je strateg Atletov Diego Simeone povedal, kako vstopiti v tekmo, da jo obrnejo v svojo korist. "Izbrati najboljše možne igralce in mirno upravljati z igralci, ki začnejo tekmo. Tekma bo dolga, zato moramo dobro razporediti moči, da bomo lahko uspešno tekmovali. Ravnovesje tako v obrambi kot v napadu nas je vedno krepilo, in ko ekipa deluje kot celota, lahko dosežemo velike stvari."
Nasprotno velja za Angleže, ki so sezono nazadnje tako katastrofalno začeli pred 40 leti. Michael Carrick, ki danes ne bo mogel računati na Benjamina Šeška, pa je pred tekmo optimističen. "Začeti moramo odločno. Pred nami je zelo dobra ekipa. Vemo, kaj lahko pričakujemo, in na to smo pripravljeni. Odziv mojih igralcev v drugem polčasu proti Tottenhamu mi vliva veliko zaupanja. Odločajo malenkosti. Zadnjič tekme nismo začeli dobro. Goli, ki smo jih prejeli v zaključkih tekem, bi se v vseh primerih lahko izognili, vendar odločajo najmanjše podrobnosti."
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