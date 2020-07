Oblak iz Atletica 'pregnal' že četrtega vratarja

Jan Oblak je št. 1 med vratarji v Atleticu že vrsto let.

Španec je v tej sezoni igral le dvakrat, leto je preživel povsem v senci Slovenca. Skupno je na igrišču preživel le 144 minut, na roke mu ni šlo dejstvo, da je njegova ekipa hitro izpadla iz kraljevega pokala, v katerem naj bi imel zagotovljene minute. V podobnem položaju so se prejšnja leta znašli tudi Miguel Angel Moya,Axel Werner inAndre Moreira. Los Rojiblancos že iščejo novega rezervnega vratarja, glavna kandidata naj bi bila Jose Saiz Olympiacosa in Roberto Jimenez iz Alavesa.