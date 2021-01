Oblak: Presenetilo (in razveselilo) me je, da je Barca Suareza 'izpustila' iz rok

Atletico Madrid je po 20. krogih kljub dvema odigranima tekmama manj vodilna ekipa španske La Lige. Trenutno so colchonerosi pri nizu sedmih zaporednih ligaških zmag, zato je vzdušje v klubu razumljivo odlično. "Trenutno smo v dobrem položaju. Odločno smo začeli sezono. Nismo favoriti, pač pa kandidati. Treba je nadaljevati na takšen način, toda do konca je še veliko. Upam, da bomo tako nadaljevali do konca in se borili za naslov," je v oddajiEl Larguero povedal slovenski reprezentančni vratar. "Igramo na drugačen način. Toda Atletico bo vedno Atletico z vso to željo. Izboljšujemo se v igri. Imamo dobro ekipo. Nekoliko smo spremenili sistem igre, čeprav še vedno lahko igramo v sistemu 4-4-2. Celotna ekipa se mora dobro braniti. Sistem s tremi branilci nam pomaga pri pretoku žoge in več časa imamo žogo v svojih nogah, za ljudi je takšen nogomet lepši. Zame lepa igra ne obstaja, jaz si želim zmagovati. Pomembno je, da pogledaš na lestvico in vidiš, kje si," je spremembe v Atleticovi igri opisal Jan Oblak.

V obširnem pogovoru s televizijski hišo Cadena SER se je dotaknil tudi svojih nogometnih začetkov. "Moj oče (Matjaž Oblak, op. p.) je bil vratar in želel sem si ga posnemati. Zagotovo je bil boljši kot jaz. Bil je dober in vedno je igral nogomet v našem mestu. Že od malega sem si želel biti kot on," je razkrila škofjeloška hobotnica. Spregovoril je tudi o športnem duhu, ki živi v njegovem telesu. Podobno kot sestra Teja, ki jo je v preteklosti na reprezentančnih tekmah tudi pogosto spremljal, je tudi Jan pozornost namenil več športom. "Veliko dni sem treniral na kolesu, toda nikoli se nisem videl v vlogi poklicnega kolesarja. Všeč mi je tudi košarka. Moja sestra igra košarko v Pragi. Liga NBA mi je všeč in spremljam rezultate. Spremljam Dončića in ne preseneča me njegova raven igre,"mimo fantastičnih iger Dončića, s katerim sta se družila v Madridu začasa Lukovega igranja za Real, ni mogel Oblak.

Simeone: Oblak je Messi med vratarji

Argentinski trener Diego Simeone, ki je tvorec Atleticovega preporoda, zelo ceni slovenskega vratarja v vratih Madridčanov. Dejal je, da je Oblak Lionel Messi med vratarji. "Hvala Simeoneju za takšno mnenje, zame je Messi najboljši igralec na svetu. Trudim se po najboljših močeh, da bi dosegli dobre rezultate. Veliko je vratarjev na visoki ravni, jaz zelo cenim konstantnost skozi leta. Simeone je izjemen trener. Zelo težko je biti toliko let v istem klubu," je laskanje Simeoneju vrnil Atleticov vratar.