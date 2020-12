Oblak brez laskave lovorike, Lewandowski prvič nogometaš leta

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je na spletnem dogodku v Zürichu, ki sta ga vodila Reshmin Chowdhury in Ruud Gullit, razglasila najboljše posameznike v letu 2020. Med kandidati za najboljšega vratarja je bil tudi slovenski reprezentant in član madridskega Atletica Jan Oblak, njegova konkurenta pa sta bila Brazilec Alisson Becker (Liverpool) in Nemec Manuel Neuer (Bayern). Fifa je za najboljšega razglasila Neuerja. Za igralca leta so kandidirali Portugalec Cristiano Ronaldo (Juventus), Poljak Robert Lewandowski (Bayern) in Argentinec Lionel Messi (Barcelona). Laskavo lovoriko je prvič osvojil Lewandowski.

Manuel Neuer FOTO: AP Med kandidatkami za igralko leta so bile Angležinja Lucy Bronze (Olympique Lyonnais/Manchester City), Danka Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) in Francozinja Wendie Renard (Olympique Lyonnais). Za najboljšo vratarko kandidirajo Francozinja Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais), Čilenka Christiane Endler (Paris Saint-Germain) in Američanka Alyssa Naeher (Chicago Red Stars). Fifina enajsterica leta 2020: Alisson, Alexander Arnold, van Dijk, Ramos, Davies, Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara, Messi, Ronaldo, Lewandowski. Za trenerja leta v ženskem nogometu so kandidati Angležinja Emma Hayes (Chelsea), Francoz Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyonnais) in Nizozemka Sarina Wiegman, selektorka Nizozemske. Kandidati za trenerja leta moških ekip pa so Argentinec Marcelo Bielsa (Leeds United), Nemec Hans-Dieter Flick (Bayern) in njegov rojak Jürgen Klopp (Liverpool).