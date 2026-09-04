Oblak najbolje plačan nogometni vratar na svetu

Jan Oblak tako kot številka 1 na svetu med vratarji zasluži približno 342.127 funtov na teden oziroma slabih 400.000 evrov (398.285 evrov). Slovenski reprezentančni vratar, ki je zdaj star 33 let, ima s klubom s stadiona Metropolitano sklenjeno pogodbo, ki velja še dve leti.
"Le malokdo bi oporekal temu, da si Oblak v svojih najboljših letih takšen zaslužek tudi zasluži. Slovenec že več kot desetletje blesti v dresu Atletica in se bo v zgodovino zapisal kot sodobna legenda med vratarji v španski ligi," so o škofjeloškem nogometašu zapisali pri Livescoru.
Na lestvici mu sledi nemški vratar Marc-Andre Ter Stegen, katerega skupna plača presega 270.000 funtov (314.344 evrov) na teden, vendar klub, za katerega trenutno igra – Ajax – krije le približno 10 odstotkov tega zneska. Preostanek njegove plače med posojo v Amsterdamu subvencionira njegov matični klub Barcelona.
Številka tri med zaslužkarji pri čuvajih mreže je Gianluigi Donnarumma z 265.000 funtov (308.522 evrov) tedenske plače. Donnarumma, najbolje plačani vratar v angleški premier league, je bil za Manchester City prava okrepitev, ko so ga prejšnje poletje pripeljali iz PSG. V svoji prvi sezoni pri Cityju je zbral 43 nastopov; klub mu plačuje več, kot je pred tem zaslužil pri Milanu ali v Parizu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.