Oblak najbolje plačan nogometni vratar na svetu

Jan Oblak tako kot številka 1 na svetu med vratarji zasluži približno 342.127 funtov na teden oziroma slabih 400.000 evrov (398.285 evrov). Slovenski reprezentančni vratar, ki je zdaj star 33 let, ima s klubom s stadiona Metropolitano sklenjeno pogodbo, ki velja še dve leti.

Jan Oblak je najbolje plačani nogometni vratar na svetu. FOTO: Profimedia

"Le malokdo bi oporekal temu, da si Oblak v svojih najboljših letih takšen zaslužek tudi zasluži. Slovenec že več kot desetletje blesti v dresu Atletica in se bo v zgodovino zapisal kot sodobna legenda med vratarji v španski ligi," so o škofjeloškem nogometašu zapisali pri Livescoru.

Na lestvici mu sledi nemški vratar Marc-Andre Ter Stegen, katerega skupna plača presega 270.000 funtov (314.344 evrov) na teden, vendar klub, za katerega trenutno igra – Ajax – krije le približno 10 odstotkov tega zneska. Preostanek njegove plače med posojo v Amsterdamu subvencionira njegov matični klub Barcelona.

Marc-Andre ter Stegen je drugi med najbolje plačanimi vratarji. FOTO: Profimedia