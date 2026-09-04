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Nogomet

Oblak najbolje plačan nogometni vratar na svetu

Madrid, 04. 09. 2026 11.28 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
R.S. STA
Jan Oblak

Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletica Jan Oblak je po podatkih portala Livescore najbolje plačan vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz münchenskega Bayerna ob podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače.

Jan Oblak tako kot številka 1 na svetu med vratarji zasluži približno 342.127 funtov na teden oziroma slabih 400.000 evrov (398.285 evrov). Slovenski reprezentančni vratar, ki je zdaj star 33 let, ima s klubom s stadiona Metropolitano sklenjeno pogodbo, ki velja še dve leti.

Jan Oblak je najbolje plačani nogometni vratar na svetu.
Jan Oblak je najbolje plačani nogometni vratar na svetu.
FOTO: Profimedia

"Le malokdo bi oporekal temu, da si Oblak v svojih najboljših letih takšen zaslužek tudi zasluži. Slovenec že več kot desetletje blesti v dresu Atletica in se bo v zgodovino zapisal kot sodobna legenda med vratarji v španski ligi," so o škofjeloškem nogometašu zapisali pri Livescoru.

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Na lestvici mu sledi nemški vratar Marc-Andre Ter Stegen, katerega skupna plača presega 270.000 funtov (314.344 evrov) na teden, vendar klub, za katerega trenutno igra – Ajax – krije le približno 10 odstotkov tega zneska. Preostanek njegove plače med posojo v Amsterdamu subvencionira njegov matični klub Barcelona.

Marc-Andre ter Stegen je drugi med najbolje plačanimi vratarji.
Marc-Andre ter Stegen je drugi med najbolje plačanimi vratarji.
FOTO: Profimedia

Številka tri med zaslužkarji pri čuvajih mreže je Gianluigi Donnarumma z 265.000 funtov (308.522 evrov) tedenske plače. Donnarumma, najbolje plačani vratar v angleški premier league, je bil za Manchester City prava okrepitev, ko so ga prejšnje poletje pripeljali iz PSG. V svoji prvi sezoni pri Cityju je zbral 43 nastopov; klub mu plačuje več, kot je pred tem zaslužil pri Milanu ali v Parizu.

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KOMENTARJI12

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devlon
04. 09. 2026 12.47
pocas bo za v penzijo
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0 0
AshBurton
04. 09. 2026 12.41
Livescore🤣🤣🤣...tam so novinarji se slabi kot pri vas!
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0 0
Lastniki česarkoli
04. 09. 2026 12.33
Proti plači Simeona je to žepnina
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0 0
belyugo
04. 09. 2026 12.28
Vsaka mu čast, dober je, ampak to ali si zasluži ali ne....noben nogometaš ne bi smel imeti tako visokih prihodkov.
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+0
1 1
Lažnivimediji
04. 09. 2026 12.28
On v 1,5 tednih zasluzi,kot jaz v celem življenju
Odgovori
0 0
Lastniki česarkoli
04. 09. 2026 12.27
Danes ni več med 10 najboljših
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0 0
Šumsko voče
04. 09. 2026 12.23
Ta oblak je se dalec od dobrega vratarja.zato pa se je udomacil v atleticu neprspektivnem klubu
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-1
0 1
borjac
04. 09. 2026 12.22
Super !!
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+2
2 0
Colgate
04. 09. 2026 12.15
Dobro zanj
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0 0
Amor Fati
04. 09. 2026 12.12
Če bi imel takšne branilce kot jih ima Barcelona, bi bil praktično nepremagljiv.
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0 0
Lastniki česarkoli
04. 09. 2026 11.31
A ni imel Neuer 5 milijonov bruto letne plače v evrih, kot je to navajal trend?
Odgovori
0 0
voja
04. 09. 2026 12.09
V enem letu je 52 polnih tednov, zdaj pa računaj koliko več zasluži Jan. Preko 20 milijonov…
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+1
1 0
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