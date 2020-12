Jan Oblak: Mediji? Negativni zapisi me ne ganejo

"S prihodom Luisa Suareza in še nekaterih drugih odličnih nogometašev smo zapolnili določene vrzeli v moštvu, ki danes deluje kot dobro naoljen stroj. Izvrstno smo pokriti na vseh igralnih položajih, samozavest je temu primerna, trener Diego Simeone pa skrbi za to, da se v niti enem trenutku ne prepustimo ugodju oziroma prepričanju, da smo v tej sezoni že nekaj storili. Všeč mi je, da Atletico v primerjavi s predhodnimi sezonami igra bolj dopadljiv nogomet z več posesti žoge in različnimi rešitvami v fazi napada. Obramba nikoli ni bila težava, ta je bila vselej močnejši del našega moštva, zdaj pa smo k temu dodali še učinkovitejši napad, kar nas dela močnejše in nevarnejše. Ne nazadnje o tem pričajo rezultati v španskem državnem prvenstvu in v Ligi prvakov," pravi Oblak, ki je v nadaljevanju spregovoril o 'tankem ledu', po katerem so hodili nogometaši Atletica pred zadnjim krogom skupinskega dela najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu.

Jan Oblak priznava, da je trenutno lepo biti član madridskega Atletica, ki v španski La Ligi premaguje vse po vrsti. "Z uvrstitvijo v izločilne boje Lige prvakov smo izpolnili prvi osnovni cilj v dozdajšnjem delu sezone. Ostali cilji pa so vezani na nastope v domačih klubskih tekmovanjih. Za zdaj nam gre zelo dobro nog, predvsem v španskem državnem prvenstvu smo zelo prepričljivi, a se v isti sapi zavedamo, da je za nami komaj uvodnih 10 krogov. Do konca sezone je v igri še veliko število točk, rivali ne počivajo in bodo storili vse, da nas izrinejo z vrha prvenstvene razpredelnice," je uvodoma dejal slovenski reprezentančni vratar in kapetan, ki že sedmo sezono uspešno brani barve 'Atletov'.

"Najpomembnejše je moštvo. To govorim od samega začetka svoje kariere. Kaj ti pomagajo vse posamične lovorike, če zasedba ni konkurenčna v tekmovanjih, v katerih nastopa. Letos imamo sijajne možnosti, da storimo še ta korak in osvojimo pomembne lovorike. Ne govorim le o domači La Ligi, temveč tudi o Ligi prvakov. Ko nekaj dosežeš, se s tem ne smeš zadovoljiti. Vselej obstajajo različni načini in poti, da napreduješ. Trenutno moštvo Atletica je skupaj drugo sezono, bolje se čutimo tako na zelenici kot tudi drugje. Smo prava 'klapa' – kot sem že dejal, smo dobili nekaj izvrstnih okrepitev, zaradi katerih se počutimo še močnejše."

Preživeli Salzburg, v izločilnih bojih se nikogar ne bojijo Mestni rival uglednejšega 'brata' Reala je pred zadnjim gostovanjem v Salzburgu nujno potreboval zmago za potrditev napredovanja v osmino finala Lige prvakov. "Vedeli smo, da bomo pred resno preizkušnjo. Salzburg se je že v našem prvem medsebojnem obračunu v Madridu izkazal za zelo nevarnega tekmeca. Zelo težko jih je preučiti, saj nemalokrat napadajo s sedmerico, osmerico nogometašev ter ob tem pogosto menjajo igralne položaje, kar zna biti konfuzno za nasprotnika. V določenem obdobju tekme smo trpeli, a obakrat zadeli v pravem trenutku in na koncu zasluženo zmagali. To je morda nova kakovost tega moštva: da zna potrpeti in udariti, ko to najmanj pričakuješ. Veseli smo uvrstitve v izločilne boje, v katerih pa se ne mislimo zaustaviti že pri prvi stopnički," odločno poudarja 27-letni Škofjeločan, otrok ljubljanske Olimpije, ki o svojih predstavah med vratnicama ne želi izgubljati preveč besed.

Vloga medijev v sodobni družbi je ogromna

Ko beseda steče o medijih, ki na takšen ali drugačen način s svojo vlogo sooblikujejo podobo družbe, Oblak poudarja, da se z negativnimi zapisi ne obremenjuje.

"Ko sem bil mlajši, je bilo seveda drugače. Zdaj, ko sem izkušenejši, zrelejši, imam drugačen pogled na vse skupaj. Po pravici povedano, me ne ganejo negativni medijski zapisi o meni. Pomembno je, kaj jaz čutim in vem o sebi. Vedno me je zanimala zgolj zelenica, na to, kar pišejo ali predvajajo mediji, pa tako ali tako nimam vpliva. Ko igraš dobro in te ob tem spremljajo še pozitivni rezultati, te hvalijo in trepljajo po ramenih, v nasprotnem si na udaru. To smo oziroma sem že doživel na lastni koži, tako da mi ni tuje. Zavedam se, da morajo mediji opravljati svojo vlogo v družbi, so njen zelo pomemben del, a včasih se mi zdi, da pretiravajo. Toda ni moja naloga niti pravica, da odločam o tem, kaj je dobro in kaj ne," o vlogi medijev pravi nekdanji član lizbonske Benfice.

Derbiji z Realom vselej nekaj posebnega

Ob koncu zanimivega intervjuja se je Oblak dotaknil še sobotnega velikega mestnega derbija na španskem prvenstvu, ko bodo varovanci 'El Chola' Simeoneja gostovali na stadionu Alfreda Di Stefana.

"Derbiji z Realom se vedno nekaj posebnega. Pred tokratnim obračunom so okoliščine za obe moštvi nekoliko drugačne. Mi smo v nekem, lahko bi dejal, naletu ... Naše dobre predstave so nagrajene z zmagami in točkami, Real pa je na zadnji tekmi sredi tedna v Ligi prvakov v dvoboju z Borussio Mönchengladbach dokazal, da ga nikoli ne smeš odpisati. To moštvo je osvojilo že veliko lovorik, njegovi nosilci igre pa posedujejo toliko kakovosti in bogatih izkušenj, da bi bil z naše strani pravi samomor, če bi v sobotno tekmo na njihovem stadionu vstopili s prepričanjem, da nam ne morejo priti do živega. V redu, smo samozavestni in prepričani v svojo kakovost, a Real bo vedno Real," je zaključil Jan Oblak.