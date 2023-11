Oblak ne vidi razloga za skrb: Moramo biti realni, nismo bili na nivoju

Slovenija je s porazom na Danskem (1:2) zapravila prvo od dveh zaključnih žogic za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Minimalen poraz ne odraža realnega stanja na igrišču, saj so bili domačini občutno boljši in bi zagotovo dosegli še kakšen zadetek, če ne bi v slovenskem golu stal Jan Oblak. Škofjeločan, ki so ga tokrat na cedilu pustili bledi soigralci, je kljub temu trdno prepričan, da bo Slovenija v ponedeljek z boljšo predstavo potrdila nastop na Euru prihodnje leto.

Razmerje v posesti žoge (66:34), strelih (12:2, od tega 8:1 v okvir vrat) in uspešno izvedenih podajah (570:247) pove vse o tem, kaj se je v petek zvečer dogajalo na zelenici razprodanega stadiona Parken. Danci so leteli na krilih svojih navijačev, slovenski reprezentanti pa so bili od prve do zadnje minute videti, kot da bi bili v krču. Prebudila jih ni niti mojstrovina Erika Janže, ki je v 30. minuti nenadejano izenačil iz prostega strela. V drugem polčasu so Danci hitro znova povedli, do konca pa si Kekovi varovanci niso priigrali niti ene same priložnosti več. "Na žalost nam ni uspelo vzeti tri točke, ampak tak je nogomet. Danska je bila boljša, kar je pokazala na igrišču in zasluženo zmagala. V ponedeljek imamo še eno tekmo, gledamo pozitivno naprej. O porazu ne bomo preveč razmišljali, ampak samo o tem, kar nas čaka v ponedeljek," je po porazu razmišljal Jan Oblak.

Slovenija za uvrstitev na Euro proti Kazahstanu potrebuje vsaj točko.

Edina svetla točka slovenske predstave na Danskem soigralcem ni zamerila za predstavo pod pričakovanji: "Nisem jezen. Moramo biti realni, nismo bili na nivoju. Tega se vsi zavedamo. Na žalost ni šlo. Zakaj, ne vem."

icon-expand Jan Oblak je bil najboljši slovenski posameznik na Danskem FOTO: Sofascore.com

'Vse druge žoge so pobrali Danci' Med razlogi za poraz je slovenski kapetan, tako kot tudi Adam Gnezda Čerin in Matjaž Kek, poudaril predvsem pomanjkanje energije v polju. Danci so brez težav dobivali skoke in kraljevali v duelih. Igra Slovenije na sredini igrišča je bila tudi zaradi tega brez repa in glave. "Manjkala nam je višina, da bi dobili kak skok več. Vse druge žoge so pobrali oni, ampak ne gre preveč razglabljati o tej tekmi. Izgubili smo 2:1 v gosteh proti favoritu skupine. Od zdaj so vse misli usmerjene v ponedeljek. Verjamem, da nam bo uspelo," je prepričan vratar Atletica. Omenjene težave so bile najbolj razvidne pri golu Thomasa Delaneyja za 2:1, ko so si Danci nemoteno podali žogo sredi slovenskega kazenskega prostora. Oblakovi soigralci so asistenco Jannika Vestergaarda le nemočno opazovali. "Danes je bilo tako, da žoge enostavno nismo uspeli izbiti iz kazenskega prostora. Bilo je tako, da so vedno imeli pet ali šest igralcev v kazenskem prostoru. Težko je zdržati celotno tekmo na tak način," je po tekmi razočarano nadaljeval Oblak.

Tudi Kek realen, da je Danska povsem zasluženo zmagala "Danci so zasluženo zmagali. Bili so odločnejši, hitrejši v duelih. Mi smo vedno zamujali. Prelahko so prihajali do predložkov kjer so najnevarnejši. Treba je priznati, da smo preveč tekli. Ko smo dali gol, smo jih nekoliko umirili. Na začetku drugega polčasa smo se kljub dogovoru postavili pregloboko. Potem smo dobili še neumen gol, ko se je žoga trikrat odbila iz prekinitve. Treba je priznati, da so bili Danci boljši," je o razlogih za poraz podobno razmišljal slovenski selektor. O tem, kaj bi pred odločilno tekmo s Kazahstanom še sporočil navijačem, je Oblak dodal še: "Mislim, da nikogar ni treba skrbeti. Lahko sporočim, da bomo v ponedeljek naredili vse, da gremo na evropsko prvenstvo. Da bomo, če mogoče tokrat nismo, šli tudi na glavo. Igramo proti Kazahstanu, ne podcenjujemo ga, ker vemo, da je v nogometu vse mogoče. Verjamemo, da se bomo pred svojimi navijači s pozitivno energijo uvrstili na evropsko prvenstvo."