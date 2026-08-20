Oblak ob zmagi Atletica do posebnega mejnika

Ob jubilejnem nastopu je Oblak poskrbel še za en izjemen mejnik. Mrežo je ohranil nedotaknjeno že 187-krat, kar pomeni, da je brez prejetega zadetka ostal na 46,75 odstotka vseh svojih nastopov v La Ligi. To je najvišji delež tekem brez prejetega zadetka med vratarji v zgodovini španskega prvenstva.

Oblak je v špansko prvenstvo prišel kot mlad vratar, ki je skozi leta postal eden ključnih igralcev madridskega Atletica. S svojo zanesljivostjo in odličnimi refleksi se je uveljavil kot eden najboljših vratarjev svoje generacije. 400 nastopov in 187 tekem brez prejetega zadetka sta tako še en dokaz, da že dolga leta igra na najvišji ravni. Slovenski reprezentant tudi po več kot desetletju v Španiji ostaja med vratarsko elito, njegov rekordni odstotek nedotaknjene mreže pa dodatno poudarja, kako pomembno mesto ima v zgodovini La Lige.