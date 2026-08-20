Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Oblak ob zmagi Atletica do posebnega mejnika

Madrid, 20. 08. 2026 11.07 pred 19 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.I.
Jan Oblak

Jan Oblak je ob včerajšnji zmagi Atletica proti Malagi vpisal nov velik mejnik v svoji izjemni karieri. Slovenski vratar je z nastopom dosegel številko 400 nastopov v španski La Ligi, s čimer se je vpisal med redke igralce, ki so v enem najboljših prvenstev na svetu zbrali takšno število nastopov.

Ob jubilejnem nastopu je Oblak poskrbel še za en izjemen mejnik. Mrežo je ohranil nedotaknjeno že 187-krat, kar pomeni, da je brez prejetega zadetka ostal na 46,75 odstotka vseh svojih nastopov v La Ligi. To je najvišji delež tekem brez prejetega zadetka med vratarji v zgodovini španskega prvenstva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oblak je v špansko prvenstvo prišel kot mlad vratar, ki je skozi leta postal eden ključnih igralcev madridskega Atletica. S svojo zanesljivostjo in odličnimi refleksi se je uveljavil kot eden najboljših vratarjev svoje generacije. 400 nastopov in 187 tekem brez prejetega zadetka sta tako še en dokaz, da že dolga leta igra na najvišji ravni. Slovenski reprezentant tudi po več kot desetletju v Španiji ostaja med vratarsko elito, njegov rekordni odstotek nedotaknjene mreže pa dodatno poudarja, kako pomembno mesto ima v zgodovini La Lige.

Jan Oblak Atletico Madrid La Liga vratar nogomet

Začetek nove ere na premierligaških zelenicah

24ur.com Oblak v lepem položaju, da spiše zgodovino
24ur.com Dončić: Nov rekord mi res veliko pomeni
24ur.com Celjani vse bližje novemu naslovu prvakov: 'Obramba je bila vrhunska'
24ur.com Oblak spisal zgodovino La Lige: slovenski vratar še šestič prejel zamoro
24ur.com Četrta Rogličeva Vuelta del slovenske prevlade tritedenskih dirk
24ur.com Neuničljivi Ronaldo proti Madžarom postavil nov zgodovinski mejnik
24ur.com Nova nagrada za kapetana slovenske nogometne reprezentance
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Šumsko voče
20. 08. 2026 11.26
Se za drugam tak ni ko za ta bedni klub iz madrida
Odgovori
0 0
RUBEŽ
20. 08. 2026 11.11
Bravo, Jan. Le tako naprej.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti
Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti
Pred začetkom šole preverite otroško sobo: te spremembe lahko precej olajšajo vsakdan
Pred začetkom šole preverite otroško sobo: te spremembe lahko precej olajšajo vsakdan
zadovoljna
Portal
Goran Višnjić očaral v Sarajevu
Policisti naj bi bili šokirani nad vedenjem fanta Hayden Panettiere, ko so jo razglasili za mrtvo
Policisti naj bi bili šokirani nad vedenjem fanta Hayden Panettiere, ko so jo razglasili za mrtvo
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Dnevni horoskop: Ovni bodo nežni v ljubezni, v škorpijonih se prebuja močna privlčanost
Dnevni horoskop: Ovni bodo nežni v ljubezni, v škorpijonih se prebuja močna privlčanost
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Kdaj bo naslednja pokojnina? Preverite datume vseh izplačil do konca leta 2026
Kdaj bo naslednja pokojnina? Preverite datume vseh izplačil do konca leta 2026
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
moskisvet
Portal
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
dominvrt
Portal
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Območje brez signala
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907